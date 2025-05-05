Живите дольше и легче: 5 простых привычек, которые продлевают жизнь

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Что объединяет долгожителей? Ответ есть у доктора Гэри Смолла - известного специалиста в области старения и профилактики возрастных заболеваний. В интервью испанскому изданию El Confidencial он выделил пять простых привычек, которые действительно влияют на качество и продолжительность жизни.

Фото: flickr.com by The National Guard, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бег

Сила позитивного мышления

Оптимизм - это не наивность, а сильный защитный механизм. Люди с жизнерадостным взглядом на мир живут дольше и реже болеют. Позитивное мышление укрепляет иммунную систему и помогает организму эффективнее справляться с инфекциями.

Значение физической активности

Движение - основа здоровья. Даже 30 минут ходьбы в день улучшают кровообращение, поддерживают работу сердца и способствуют выработке эндорфинов — гормонов, которые снижают уровень стресса и улучшают настроение.

Польза естественного рациона

Овощи, фрукты, орехи, злаки - то, что должно составлять основу питания. Избегайте сахара и ультрапереработанных продуктов, выбирайте еду с клетчаткой и антиоксидантами. Такой рацион поддерживает здоровье всех систем организма и снижает риск хронических заболеваний.

Роль профилактики

Не стоит ждать первых симптомов. Регулярные медосмотры позволяют выявлять болезни на ранней стадии, когда шансы на полное восстановление особенно высоки. Это инвестиция в активное долголетие.

Управление стрессом

Медитация, дыхательные практики, йога, прогулки — всё, что помогает сохранять внутреннее равновесие, снижает уровень кортизола и защищает нервную систему. Хронический стресс — один из главных врагов долголетия.

Эти советы просты, но требуют осознанности и регулярности. И если превратить их в образ жизни, то и годы станут длиннее, и качество жизни — лучше.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

