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Химия в быту связана с сотнями тысяч смертей — что скрывает ваш контейнер

2:36
Здоровье

Фталаты - синтетические химические вещества, которые добавляют в повседневные товары: от контейнеров для еды до игрушек и косметики. Новое международное исследование показало, что в 2018 году они могли стать причиной более 350 тысяч смертей от сердечно-сосудистых заболеваний среди людей в возрасте от 55 до 64 лет.

Пищевой контейнер
Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пищевой контейнер

Учёные установили, что фталаты способствуют воспалительным процессам в коронарных артериях, ухудшают гормональный фон и могут усугублять уже существующие заболевания. Среди мужчин с высоким уровнем этих веществ в организме наблюдается пониженный уровень тестостерона — предвестник сердечно-сосудистых проблем.

Особую тревогу вызывает DEHP (ди(2-этилгексил)фталат), широко применяемый в производстве пластика. Его воздействие может начаться ещё до рождения: по данным учёных, фталаты, попадающие в организм матери во время беременности, способны повлиять на развитие мозга у плода.

Ранее фталаты уже связывали с астмой, ожирением, раком, нарушением половой функции и снижением фертильности у мужчин. Несмотря на это, они всё ещё активно используются в товарах массового потребления — шампунях, духах, упаковке, детских игрушках, мебели и медтехнике.

Исследование, опубликованное в EBioMedicine, стало первым, где влияние DEHP оценивалось на глобальном уровне. По расчётам, на Африку пришлось около 30% всех случаев смертности, Восточную Азию и Ближний Восток — по 25%. Сами данные основаны на образцах мочи, собранных в рамках десятков опросов населения по всему миру.

Учёные подчёркивают: даже с учётом ограничений анализа, выводы говорят о колоссальной угрозе. По мнению профессора Леонардо Трасанде из Нью-Йоркского университета, эти химикаты представляют реальную и системную опасность для здоровья человека.

В США более раннее исследование Трасанде показало: фталаты могли быть связаны с 91 000-107 000 преждевременных смертей ежегодно, обходясь экономике в десятки миллиардов долларов.

Сегодня мы живём в мире, где пластик повсюду - и это уже не только вопрос экологии, но и вопрос выживания. Настало время переосмыслить, что мы считаем безопасным.

Уточнения

Пластма́сса — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.

Автор Дмитрий Тезнев
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