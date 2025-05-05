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Диета на вареных яйцах работает — но есть 3 нюанса, о которых молчат

2:31
Здоровье

Варёные яйца - не просто сытный завтрак, а настоящий помощник в борьбе с лишним весом. При всей своей простоте, они содержат около 70-80 калорий и примерно 6 граммов высококачественного животного белка, который помогает наращивать мышечную массу и ускоряет обмен веществ даже в покое.

Варёное яйцо
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Варёное яйцо

Кроме того, яйца богаты витамином D, В12, селеном и холином, которые поддерживают здоровье и нормальный метаболизм. Именно поэтому диета на варёных яйцах становится всё популярнее — она проста, эффективна и позволяет сбросить до 10 килограммов всего за 14 дней.

Как это работает

Основа - яйца, некрахмалистые овощи и нежирный белок. За счёт низкой калорийности и высокого содержания белка организм быстрее достигает дефицита калорий — ключевого условия для похудения.

Исследования показывают, что такая диета действительно помогает снизить вес, улучшить артериальное давление и уровень холестерина. Однако, при длительном соблюдении может возникнуть нехватка клетчатки и витаминов, поэтому важно придерживаться её не дольше двух недель.

Также не стоит забывать о разумном подходе к количеству яиц — особенно людям с повышенным уровнем холестерина. Примерное меню такое:

  • Завтрак: 2 варёных яйца, овощи, фрукт с низким содержанием сахара (например, грейпфрут)
  • Обед и ужин: овощи + нежирное мясо или рыба + варёные яйца

Разрешённые продукты:

  • Цельные яйца и белки
  • Нежирное мясо и рыба
  • Овощи без крахмала: шпинат, брокколи, спаржа, помидоры
  • Фрукты с низким гликемическим индексом: грейпфрут, клубника, арбуз
  • Полезные жиры: кокосовое и сливочное масло (в меру)
  • Вода, чёрный кофе, чай без сахара
  • Натуральные специи: куркума, чеснок, перец, розмарин

Что исключить:

  • Картофель, кукурузу, бобовые
  • Сладкие фрукты: бананы, манго, сухофрукты
  • Мучное: хлеб, макароны, овсянку
  • Полуфабрикаты и фастфуд
  • Газировку, сладкий чай и соки

Для лучшего результата добавьте лёгкую физическую активность - прогулки, велосипед или аэробику. Это поможет телу быстрее адаптироваться и закрепит результат.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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