Диета на вареных яйцах работает — но есть 3 нюанса, о которых молчат

Варёные яйца - не просто сытный завтрак, а настоящий помощник в борьбе с лишним весом. При всей своей простоте, они содержат около 70-80 калорий и примерно 6 граммов высококачественного животного белка, который помогает наращивать мышечную массу и ускоряет обмен веществ даже в покое.
Кроме того, яйца богаты витамином D, В12, селеном и холином, которые поддерживают здоровье и нормальный метаболизм. Именно поэтому диета на варёных яйцах становится всё популярнее — она проста, эффективна и позволяет сбросить до 10 килограммов всего за 14 дней.
Основа - яйца, некрахмалистые овощи и нежирный белок. За счёт низкой калорийности и высокого содержания белка организм быстрее достигает дефицита калорий — ключевого условия для похудения.
Исследования показывают, что такая диета действительно помогает снизить вес, улучшить артериальное давление и уровень холестерина. Однако, при длительном соблюдении может возникнуть нехватка клетчатки и витаминов, поэтому важно придерживаться её не дольше двух недель.
Также не стоит забывать о разумном подходе к количеству яиц — особенно людям с повышенным уровнем холестерина. Примерное меню такое:
Разрешённые продукты:
Что исключить:
Для лучшего результата добавьте лёгкую физическую активность - прогулки, велосипед или аэробику. Это поможет телу быстрее адаптироваться и закрепит результат.
Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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