Диета на вареных яйцах работает — но есть 3 нюанса, о которых молчат

2:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Варёные яйца - не просто сытный завтрак, а настоящий помощник в борьбе с лишним весом. При всей своей простоте, они содержат около 70-80 калорий и примерно 6 граммов высококачественного животного белка, который помогает наращивать мышечную массу и ускоряет обмен веществ даже в покое.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Варёное яйцо

Кроме того, яйца богаты витамином D, В12, селеном и холином, которые поддерживают здоровье и нормальный метаболизм. Именно поэтому диета на варёных яйцах становится всё популярнее — она проста, эффективна и позволяет сбросить до 10 килограммов всего за 14 дней.

Как это работает

Основа - яйца, некрахмалистые овощи и нежирный белок. За счёт низкой калорийности и высокого содержания белка организм быстрее достигает дефицита калорий — ключевого условия для похудения.

Исследования показывают, что такая диета действительно помогает снизить вес, улучшить артериальное давление и уровень холестерина. Однако, при длительном соблюдении может возникнуть нехватка клетчатки и витаминов, поэтому важно придерживаться её не дольше двух недель.

Также не стоит забывать о разумном подходе к количеству яиц — особенно людям с повышенным уровнем холестерина. Примерное меню такое:

Завтрак: 2 варёных яйца, овощи, фрукт с низким содержанием сахара (например, грейпфрут)

2 варёных яйца, овощи, фрукт с низким содержанием сахара (например, грейпфрут) Обед и ужин: овощи + нежирное мясо или рыба + варёные яйца

Разрешённые продукты:

Цельные яйца и белки

Нежирное мясо и рыба

Овощи без крахмала: шпинат, брокколи, спаржа, помидоры

шпинат, брокколи, спаржа, помидоры Фрукты с низким гликемическим индексом : грейпфрут, клубника, арбуз

: грейпфрут, клубника, арбуз Полезные жиры : кокосовое и сливочное масло (в меру)

: кокосовое и сливочное масло (в меру) Вода, чёрный кофе, чай без сахара

Натуральные специи: куркума, чеснок, перец, розмарин

Что исключить:

Картофель, кукурузу, бобовые

Сладкие фрукты : бананы, манго, сухофрукты

: бананы, манго, сухофрукты Мучное: хлеб, макароны, овсянку

хлеб, макароны, овсянку Полуфабрикаты и фастфуд

Газировку, сладкий чай и соки

Для лучшего результата добавьте лёгкую физическую активность - прогулки, велосипед или аэробику. Это поможет телу быстрее адаптироваться и закрепит результат.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

