Гадюка в Подмосковье — не миф: что делать при укусе и как не спровоцировать
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С наступлением тепла в лесах и на дачах Подмосковья стали замечать змей. И это не повод для паники — а для осторожности. Чтобы не стать жертвой укуса, достаточно знать пару важных правил.
Фото: flickr.com by Bernard DUPONT from FRANCE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Змея гадюка
Кто ползает рядом с нами
В столичном регионе водятся три вида змей:
- Обыкновенная гадюка: единственная ядовитая. До 70 см длиной, с зигзагом на спине, опасна только при угрозе.
- Уж обыкновенный: безобиден, с жёлтыми пятнами за головой. Может укусить, но только в крайнем случае.
- Медянка: не ядовита, но выглядит пугающе. Часто шипит и извивается агрессивно, хотя угрозы не представляет.
Как они кусают
Змеи атакуют только в ответ на опасность. Чаще всего — если на них наступили или взяли в руки.
- Укус ужа: две царапины, возможна легкая боль и воспаление.
- Медянка: может "обвить" руку, оставляет неглубокие ранки, не опасна.
- Гадюка: вызывает боль, отёк, слабость. Укус требует немедленной медпомощи.
Особенно тяжело переносят яд дети, пожилые, аллергики и те, кого укусили в шею или лицо.
Что делать при укусе гадюки
- Успокоиться и уложить пострадавшего так, чтобы рана была ниже уровня сердца.
- Удалить украшения и сдавливающую одежду.
- Промыть водой (не тереть!), наложить лёгкую повязку.
- Давать много воды.
- Как можно скорее доставить в больницу.
Ни в коем случае
- Не разрезайте рану.
- Не прижигайте.
- Не накладывайте жгут.
- Не отсасывайте яд.
- Не давайте алкоголь.
Как избежать встречи
- Носите закрытую обувь, особенно в лесу.
- Не ходите босиком по высокой траве.
- Осматривайте место перед отдыхом.
- Следите, чтобы участок был без мусора и высокой травы.
- Не трогайте змей — они важны для экосистемы.
Если змей стало много — обратитесь в герпетологическую службу. Бережное отношение и знание простых правил помогут избежать неприятностей и сохранить природу.
Уточнения
Обыкновенная гадюка (лат. Vipera berus) — вид ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых, часто встречающийся в Европе и Азии.
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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин