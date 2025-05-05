Гадюка в Подмосковье — не миф: что делать при укусе и как не спровоцировать

2:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С наступлением тепла в лесах и на дачах Подмосковья стали замечать змей. И это не повод для паники — а для осторожности. Чтобы не стать жертвой укуса, достаточно знать пару важных правил.

Фото: flickr.com by Bernard DUPONT from FRANCE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Змея гадюка

Кто ползает рядом с нами

В столичном регионе водятся три вида змей:

Обыкновенная гадюка: единственная ядовитая. До 70 см длиной, с зигзагом на спине, опасна только при угрозе.

единственная ядовитая. До 70 см длиной, с зигзагом на спине, опасна только при угрозе. Уж обыкновенный: безобиден, с жёлтыми пятнами за головой. Может укусить, но только в крайнем случае.

безобиден, с жёлтыми пятнами за головой. Может укусить, но только в крайнем случае. Медянка: не ядовита, но выглядит пугающе. Часто шипит и извивается агрессивно, хотя угрозы не представляет.

Как они кусают

Змеи атакуют только в ответ на опасность. Чаще всего — если на них наступили или взяли в руки.

Укус ужа: две царапины, возможна легкая боль и воспаление.

две царапины, возможна легкая боль и воспаление. Медянка: может "обвить" руку, оставляет неглубокие ранки, не опасна.

может "обвить" руку, оставляет неглубокие ранки, не опасна. Гадюка: вызывает боль, отёк, слабость. Укус требует немедленной медпомощи.

Особенно тяжело переносят яд дети, пожилые, аллергики и те, кого укусили в шею или лицо.

Что делать при укусе гадюки

Успокоиться и уложить пострадавшего так, чтобы рана была ниже уровня сердца.

Удалить украшения и сдавливающую одежду.

Промыть водой (не тереть!), наложить лёгкую повязку.

Давать много воды.

Как можно скорее доставить в больницу.

Ни в коем случае

Не разрезайте рану.

Не прижигайте.

Не накладывайте жгут.

Не отсасывайте яд.

Не давайте алкоголь.

Как избежать встречи

Носите закрытую обувь, особенно в лесу.

Не ходите босиком по высокой траве.

Осматривайте место перед отдыхом.

Следите, чтобы участок был без мусора и высокой травы.

Не трогайте змей — они важны для экосистемы.

Если змей стало много — обратитесь в герпетологическую службу. Бережное отношение и знание простых правил помогут избежать неприятностей и сохранить природу.

Уточнения

Обыкновенная гадюка (лат. Vipera berus) — вид ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых, часто встречающийся в Европе и Азии.

