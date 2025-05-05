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Гадюка в Подмосковье — не миф: что делать при укусе и как не спровоцировать

2:15
Здоровье

С наступлением тепла в лесах и на дачах Подмосковья стали замечать змей. И это не повод для паники — а для осторожности. Чтобы не стать жертвой укуса, достаточно знать пару важных правил.

Змея гадюка
Фото: flickr.com by Bernard DUPONT from FRANCE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Змея гадюка

Кто ползает рядом с нами

В столичном регионе водятся три вида змей:

  • Обыкновенная гадюка: единственная ядовитая. До 70 см длиной, с зигзагом на спине, опасна только при угрозе.
  • Уж обыкновенный: безобиден, с жёлтыми пятнами за головой. Может укусить, но только в крайнем случае.
  • Медянка: не ядовита, но выглядит пугающе. Часто шипит и извивается агрессивно, хотя угрозы не представляет.

Как они кусают

Змеи атакуют только в ответ на опасность. Чаще всего — если на них наступили или взяли в руки.

  • Укус ужа: две царапины, возможна легкая боль и воспаление.
  • Медянка: может "обвить" руку, оставляет неглубокие ранки, не опасна.
  • Гадюка: вызывает боль, отёк, слабость. Укус требует немедленной медпомощи.

Особенно тяжело переносят яд дети, пожилые, аллергики и те, кого укусили в шею или лицо.

Что делать при укусе гадюки

  • Успокоиться и уложить пострадавшего так, чтобы рана была ниже уровня сердца.
  • Удалить украшения и сдавливающую одежду.
  • Промыть водой (не тереть!), наложить лёгкую повязку.
  • Давать много воды.
  • Как можно скорее доставить в больницу.

Ни в коем случае

  • Не разрезайте рану.
  • Не прижигайте.
  • Не накладывайте жгут.
  • Не отсасывайте яд.
  • Не давайте алкоголь.

Как избежать встречи

  • Носите закрытую обувь, особенно в лесу.
  • Не ходите босиком по высокой траве.
  • Осматривайте место перед отдыхом.
  • Следите, чтобы участок был без мусора и высокой травы.
  • Не трогайте змей — они важны для экосистемы.

Если змей стало много — обратитесь в герпетологическую службу. Бережное отношение и знание простых правил помогут избежать неприятностей и сохранить природу.

Уточнения

Обыкновенная гадюка (лат. Vipera berus) — вид ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых, часто встречающийся в Европе и Азии.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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