Гладко не потому что модно: почему борода не растёт, даже если очень хочется

2:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мода на бороду держится уже не первый год. Она стала символом мужественности, зрелости и уверенности — особенно среди молодых. Но не все могут похвастаться густой растительностью на лице: у кого-то щетина едва пробивается, у других — редкая и неравномерная. Это нормально или стоит насторожиться?

Фото: Freepik by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Борода

MedikForum.ru обсудил этот вопрос с эндокринологом Антониной Гуреевой.

От генетики не уйдёшь

Первый и главный фактор — наследственность. Если у отца или деда не было бороды, высока вероятность, что и у потомка будет аналогичная особенность. Влияет и этническая принадлежность: у мужчин с Кавказа и Средиземноморья щетина обычно гуще, чем у азиатов или северных народов.

Гормоны, возраст и нехватка витаминов

Борода зависит от уровня тестостерона и дигидротестостерона. Гормональный сбой может быть вызван:

Врождёнными нарушениями (например, синдромом Клайнфельтера).

Ожирением (жировая ткань снижает выработку тестостерона).

Возрастным снижением гормонов (после 30-40 лет).

Также в организме может быть избыток эстрогенов — особенно у мужчин с лишним весом.

Нехватка витаминов A, D, E, C, B7, цинка, селена и железа замедляет рост волос. А борода может не расти вовсе до 25-30 лет — это тоже в пределах нормы.

Что ещё мешает отрастить бороду

Себорейный дерматит, грибковые инфекции и рубцы после акне.

Очаговая алопеция: иммунитет атакует волосяные фолликулы.

Курение, алкоголь и хронический стресс: они ухудшают кровоток и снижают уровень тестостерона.

Когда стоит идти к врачу

Обратитесь к специалисту, если:

Борода не растёт совсем, даже после 25 лет.

Одновременно выпадают волосы на голове.

Есть упадок сил, снижение либидо, гинекомастия.

Можно ли улучшить ситуацию?

Да. Полезны:

Массаж лица.

Белковая пища (яйца, мясо, рыба).

Омега-3 жиры.

Силовые тренировки.

Полноценный сон.

Редкая или вовсе отсутствующая борода — не всегда повод для тревоги. В большинстве случаев это объясняется генетикой или возрастом. Но если с возрастом растительность так и не появилась, а к этому добавляются усталость, гормональные сбои или выпадение волос — стоит обратиться к врачу. Главное — не паниковать, а понять, где норма, а где возможный сигнал организма о проблеме.

Уточнения

Тестостеро́н - основной половой гормон мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков, которые у позвоночных нередко зависят от андрогенов.

