Гладко не потому что модно: почему борода не растёт, даже если очень хочется

Мода на бороду держится уже не первый год. Она стала символом мужественности, зрелости и уверенности — особенно среди молодых. Но не все могут похвастаться густой растительностью на лице: у кого-то щетина едва пробивается, у других — редкая и неравномерная. Это нормально или стоит насторожиться?
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Борода
MedikForum.ru обсудил этот вопрос с эндокринологом Антониной Гуреевой.
От генетики не уйдёшь
Первый и главный фактор — наследственность. Если у отца или деда не было бороды, высока вероятность, что и у потомка будет аналогичная особенность. Влияет и этническая принадлежность: у мужчин с Кавказа и Средиземноморья щетина обычно гуще, чем у азиатов или северных народов.
Гормоны, возраст и нехватка витаминов
Борода зависит от уровня тестостерона и дигидротестостерона. Гормональный сбой может быть вызван:
Врождёнными нарушениями (например, синдромом Клайнфельтера).
Курение, алкоголь и хронический стресс: они ухудшают кровоток и снижают уровень тестостерона.
Когда стоит идти к врачу
Обратитесь к специалисту, если:
Борода не растёт совсем, даже после 25 лет.
Одновременно выпадают волосы на голове.
Есть упадок сил, снижение либидо, гинекомастия.
Можно ли улучшить ситуацию?
Да. Полезны:
Массаж лица.
Белковая пища (яйца, мясо, рыба).
Омега-3 жиры.
Силовые тренировки.
Полноценный сон.
Редкая или вовсе отсутствующая борода — не всегда повод для тревоги. В большинстве случаев это объясняется генетикой или возрастом. Но если с возрастом растительность так и не появилась, а к этому добавляются усталость, гормональные сбои или выпадение волос — стоит обратиться к врачу. Главное — не паниковать, а понять, где норма, а где возможный сигнал организма о проблеме.
Уточнения
Тестостеро́н - основной половой гормон мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков, которые у позвоночных нередко зависят от андрогенов.