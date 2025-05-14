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Гладко не потому что модно: почему борода не растёт, даже если очень хочется

2:46
Здоровье

Мода на бороду держится уже не первый год. Она стала символом мужественности, зрелости и уверенности — особенно среди молодых. Но не все могут похвастаться густой растительностью на лице: у кого-то щетина едва пробивается, у других — редкая и неравномерная. Это нормально или стоит насторожиться?

Борода
Фото: Freepik by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Борода

MedikForum.ru обсудил этот вопрос с эндокринологом Антониной Гуреевой.

От генетики не уйдёшь

Первый и главный фактор — наследственность. Если у отца или деда не было бороды, высока вероятность, что и у потомка будет аналогичная особенность. Влияет и этническая принадлежность: у мужчин с Кавказа и Средиземноморья щетина обычно гуще, чем у азиатов или северных народов.

Гормоны, возраст и нехватка витаминов

Борода зависит от уровня тестостерона и дигидротестостерона. Гормональный сбой может быть вызван:

  • Врождёнными нарушениями (например, синдромом Клайнфельтера).
  • Ожирением (жировая ткань снижает выработку тестостерона).
  • Возрастным снижением гормонов (после 30-40 лет).

Также в организме может быть избыток эстрогенов — особенно у мужчин с лишним весом.

Нехватка витаминов A, D, E, C, B7, цинка, селена и железа замедляет рост волос. А борода может не расти вовсе до 25-30 лет — это тоже в пределах нормы.

Что ещё мешает отрастить бороду

  • Себорейный дерматит, грибковые инфекции и рубцы после акне.
  • Очаговая алопеция: иммунитет атакует волосяные фолликулы.
  • Курение, алкоголь и хронический стресс: они ухудшают кровоток и снижают уровень тестостерона.

Когда стоит идти к врачу

Обратитесь к специалисту, если:

  • Борода не растёт совсем, даже после 25 лет.
  • Одновременно выпадают волосы на голове.
  • Есть упадок сил, снижение либидо, гинекомастия.

Можно ли улучшить ситуацию?

Да. Полезны:

  • Массаж лица.
  • Белковая пища (яйца, мясо, рыба).
  • Омега-3 жиры.
  • Силовые тренировки.
  • Полноценный сон.

Редкая или вовсе отсутствующая борода — не всегда повод для тревоги. В большинстве случаев это объясняется генетикой или возрастом. Но если с возрастом растительность так и не появилась, а к этому добавляются усталость, гормональные сбои или выпадение волос — стоит обратиться к врачу. Главное — не паниковать, а понять, где норма, а где возможный сигнал организма о проблеме.

Уточнения

Тестостеро́н - основной половой гормон мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков, которые у позвоночных нередко зависят от андрогенов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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