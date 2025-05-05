Мелкий, жужжащий, смертельно опасный: чего ждать от комаров в этом сезоне

Аномально тёплая зима дала шанс выжить большому количеству самок комаров — и теперь эксперты прогнозируют резкий рост их численности в центральных регионах. Пик активности ожидается уже в середине мая, если не задержится похолодание.
Фото: Wikimedia Commons by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
комар Anopheles minimus
Что скрывает комариный укус
Мало кто знает, но обычный укус комара может обернуться не просто зудом. Эти насекомые переносят опасные заболевания:
Лихорадка Западного Нила
Передаётся через укусы заражённых особей. В лёгких случаях — как простуда, в тяжёлых — менингит или паралич. Особенно подвержены пожилые и люди с ослабленным иммунитетом.
Дирофиляриоз
После укуса личинки паразитов могут поселиться под кожей или даже в глазах. Симптомы путают с другими заболеваниями — отсюда сложность диагностики.
Тропические лихорадки
Включая Зика и Денге. Всё чаще встречаются на юге России из-за миграции новых видов комаров. Зика опасна при беременности, Денге — высокой температурой и геморрагической формой.
Кого комары любят больше остальных
Некоторые люди становятся "лакомой добычей" чаще других. Почему?
У нихпервая группа крови: она особенно привлекательна для комаров.
Они выделяют много углекислого газа (беременные, люди с лишним весом, спортсмены).
Носят тёмную одежду: она нагревается и приманивает насекомых.
Много потеют: молочная кислота и аммиак в поте действуют как ароматизатор для комаров.
Как защититься
Убирайте стоячую воду — именно там размножаются комары.
Меняйте воду в ёмкостях, прочищайте водостоки.
Используйте репелленты и закрытую одежду на природе.
Если комар всё же укусил — промойте место, приложите лёд и нанесите антигистаминный гель. А при появлении симптомов вроде сыпи или высокой температуры — сразу к врачу.
Уточнения
Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.
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