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Мелкий, жужжащий, смертельно опасный: чего ждать от комаров в этом сезоне

2:03
Здоровье

Аномально тёплая зима дала шанс выжить большому количеству самок комаров — и теперь эксперты прогнозируют резкий рост их численности в центральных регионах. Пик активности ожидается уже в середине мая, если не задержится похолодание.

комар Anopheles minimus
Фото: Wikimedia Commons by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
комар Anopheles minimus

Что скрывает комариный укус

Мало кто знает, но обычный укус комара может обернуться не просто зудом. Эти насекомые переносят опасные заболевания:

Лихорадка Западного Нила

  • Передаётся через укусы заражённых особей. В лёгких случаях — как простуда, в тяжёлых — менингит или паралич. Особенно подвержены пожилые и люди с ослабленным иммунитетом.

Дирофиляриоз

  • После укуса личинки паразитов могут поселиться под кожей или даже в глазах. Симптомы путают с другими заболеваниями — отсюда сложность диагностики.

Тропические лихорадки

  • Включая Зика и Денге. Всё чаще встречаются на юге России из-за миграции новых видов комаров. Зика опасна при беременности, Денге — высокой температурой и геморрагической формой.

Кого комары любят больше остальных

Некоторые люди становятся "лакомой добычей" чаще других. Почему?

  • У них первая группа крови: она особенно привлекательна для комаров.
  • Они выделяют много углекислого газа (беременные, люди с лишним весом, спортсмены).
  • Носят тёмную одежду: она нагревается и приманивает насекомых.
  • Много потеют: молочная кислота и аммиак в поте действуют как ароматизатор для комаров.

Как защититься

  • Убирайте стоячую воду — именно там размножаются комары.
  • Меняйте воду в ёмкостях, прочищайте водостоки.
  • Используйте репелленты и закрытую одежду на природе.

Если комар всё же укусил — промойте место, приложите лёд и нанесите антигистаминный гель. А при появлении симптомов вроде сыпи или высокой температуры — сразу к врачу.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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