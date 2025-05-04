Женщина, которая старше всех планете: её рецепт жизни проще, чем вы думаете

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115 лет — и никакой магии. Секрет долголетия по версии британки Этель Катерхэм звучит просто до абсурда: "не спорить с людьми и делать то, что нравится".

Фото: commons.wikimedia.org by marina guimarães, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Руки пожилого человека

После смерти 116-летней монахини из Бразилии Этель стала старейшим живущим человеком на планете, о чём сообщил Gerontology Research Group. И судя по её настроению — она совсем не против этой "почётной" роли.

От деревушки до Гибралтара

Родилась Этель 21 августа 1909 года в деревне Шиптон Беллинджер — это было ещё до начала Первой мировой. Она — седьмой ребёнок из восьми в семье. В 18 лет уехала работать няней в Индию, где провела три года.

Позже, в 1931 году, встретила мужа — майора британской армии Нормана. Вместе они успели пожить в Гонконге и на Гибралтаре. У пары родились две дочери. Норман умер в 1976 году, но Этель, похоже, решила, что ей ещё рано уходить со сцены.

Корона, торт и Facebook

Теперь она живёт в доме престарелых Hallmark Lakeview в Камберли, графство Суррей. Там она и встретила свою "королевскую" дату — с тортом, тиарой "115" и искренними аплодисментами. На фото, размещённых в соцсетях учреждения, Этель выглядит бодро и явно не собирается сдавать позиции.

"Поздравляем Этель с невероятным достижением! Её сила, дух и мудрость — вдохновение для всех нас", — написали сотрудники в комментарии к публикации.

Рекорд ещё впереди

Абсолютный рекорд долгожительства пока остаётся за француженкой Жанной Кальман — она прожила 122 года и 164 дня. Но, как знать, может, Этель ещё удивит мир.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

