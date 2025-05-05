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Холестерин в панике, сахар отступает — а виновата обычная специя из кухни

1:54
Здоровье

Удивительно, но обычная специя с кухонной полки — куркума — может действовать на организм почти как популярный препарат от диабета. Всё дело в её активном соединении — куркумине.

Куркума
Фото: commons.wikimedia.org by formulatehealth, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Куркума

Эксперты говорят, что куркумин способен снижать уровень сахара в крови, улучшая чувствительность к инсулину. Именно по такому же принципу работает метформин — лекарство, широко применяемое при диабете 2 типа. Он помогает печени вырабатывать меньше глюкозы и делает клетки организма более восприимчивыми к инсулину.

Куркумин действует аналогично: он подавляет процессы, при которых печень производит глюкозу из неуглеводных веществ, и усиливает действие инсулина. Кроме того, он может:

  • Активировать ферменты, ответственные за переработку глюкозы

  • Повышать уровень белков-переносчиков глюкозы

  • Улучшать функцию бета-клеток, вырабатывающих инсулин

  • Снижать воспаление — одну из причин инсулинорезистентности

Эффект не только на сахар

Исследования показывают, что куркумин может быть полезен и при других проблемах: он помогает нормализовать уровень холестерина, снижает "плохой" LDL и триглицериды. В некоторых экспериментах комбинация куркумина и метформина показала особенно хорошие результаты — без побочных эффектов.

Есть и важные нюансы: несмотря на перспективные данные, большинство исследований проводилось на животных. Для полного понимания действия куркумина на организм человека необходимы дополнительные клинические испытания. Кроме того, добавки с куркумином могут взаимодействовать с антикоагулянтами, а в больших дозах вызывать расстройства пищеварения.

Перед началом приёма любых добавок — особенно при наличии хронических заболеваний — обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Уточнения

Куркумин диферулоилметан - основной куркуминоид, входящий в состав корня куркумы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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