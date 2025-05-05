Холестерин в панике, сахар отступает — а виновата обычная специя из кухни

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Удивительно, но обычная специя с кухонной полки — куркума — может действовать на организм почти как популярный препарат от диабета. Всё дело в её активном соединении — куркумине.

Фото: commons.wikimedia.org by formulatehealth, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Куркума

Эксперты говорят, что куркумин способен снижать уровень сахара в крови, улучшая чувствительность к инсулину. Именно по такому же принципу работает метформин — лекарство, широко применяемое при диабете 2 типа. Он помогает печени вырабатывать меньше глюкозы и делает клетки организма более восприимчивыми к инсулину.

Куркумин действует аналогично: он подавляет процессы, при которых печень производит глюкозу из неуглеводных веществ, и усиливает действие инсулина. Кроме того, он может:

Активировать ферменты, ответственные за переработку глюкозы

Повышать уровень белков-переносчиков глюкозы

Улучшать функцию бета-клеток, вырабатывающих инсулин

Снижать воспаление — одну из причин инсулинорезистентности

Эффект не только на сахар

Исследования показывают, что куркумин может быть полезен и при других проблемах: он помогает нормализовать уровень холестерина, снижает "плохой" LDL и триглицериды. В некоторых экспериментах комбинация куркумина и метформина показала особенно хорошие результаты — без побочных эффектов.

Есть и важные нюансы: несмотря на перспективные данные, большинство исследований проводилось на животных. Для полного понимания действия куркумина на организм человека необходимы дополнительные клинические испытания. Кроме того, добавки с куркумином могут взаимодействовать с антикоагулянтами, а в больших дозах вызывать расстройства пищеварения.

Перед началом приёма любых добавок — особенно при наличии хронических заболеваний — обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Уточнения

Куркумин диферулоилметан - основной куркуминоид, входящий в состав корня куркумы.

