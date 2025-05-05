Высокий спрос — нулевой доступ: во Франции фиксируют дефицит важных препаратов

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Представьте себе: вы перенесли инфаркт или инсульт, нуждаетесь в лечении, которое спасает вам жизнь, — и внезапно оно становится недоступным. Именно с таким сценарием сегодня сталкиваются пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями во Франции.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фармацевт в аптеке

30 апреля в Tribune группа кардиологов из Национального профессионального совета по кардиологии (CNP CV) выступила с резким предупреждением: жизненно важные препараты для снижения холестерина — под угрозой исчезновения.

Речь идёт о лекарствах, необходимых пациентам с семейной гиперхолестеринемией, повышенными триглицеридами или уже перенесёнными сердечно-сосудистыми событиями.

"Если у вас был инфаркт миокарда, инсульт или заболевание артерий нижних конечностей, уровень плохого холестерина (LDL) в крови необходимо серьёзно понизить. Чем он выше, тем выше риск повторного инфаркта или инсульта", — напоминают врачи.

Препараты есть — но доступа к ним нет

Речь идёт о так называемых ингибиторах PCSK9, высокоэффективных инъекционных препаратах, появившихся за последние 25 лет. Они действуют на клеточном уровне, усиливая способность печени очищать кровь от "плохого" холестерина. На французском рынке они представлены под названиями Praluent ® (алирокумаб), Repatha ® (эволокумаб) и Leqvio ® (инклисеран).

Однако всё не так просто. Стоимость одного курса лечения — от 200 до 400 евро. Пока расходы покрывает государственное страхование, но в отсутствие новых соглашений с фармкомпаниями доступ к препаратам становится всё более ограниченным. Пациенты могут оказаться без лечения, которое им жизненно необходимо.

"Это означает потерю шанса для больных", — предупреждают кардиологи.

Европа — да, Франция — нет

Интересно, что в других странах ЕС уже доступна новая форма лечения: инъекция раз в шесть месяцев. Но французские пациенты, по словам врачей, останутся без неё - и без выбора.

Медики обратились к властям с просьбой пересмотреть свою позицию.

"Мы просим тех, кто ответственен за сложившуюся ситуацию, пересмотреть своё решение — ради ценностей медицины и ради пациентов, которые нуждаются в этих лекарствах", — говорится в заявлении.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

