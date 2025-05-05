Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Марганцовка против садовых бед: кого она спасает, а кого губит? Истории с грядок
Мода без компромиссов: стильные весенние образы для женщин с формами
Пять регионов России, где цены на жильё взлетят: секретный прогноз аналитиков
Варёная сгущёнка делает чудо: торт из лаваша получается, как из кондитерской
Горожане увидели странное существо — и никто не понимает, откуда оно взялось
Шанс для культурного наследия: София спасает свою архитектурную память — и не только
Эти кнопки лучше не трогать: 7 функций машины, которые под дождём становятся опасными
Самбо и тренажёрный зал в Кремле: Путин раскрыл секрет своей мощной физической формы в 72 года
Искусственный интеллект подводит: Kaspersky предупреждает об опасности ИИ-паролей

Все делают это в туалете — и даже не догадываются, что вредят себе каждый день

2:10
Здоровье

Здоровье кишечника — тонкий механизм, от которого зависит не только пищеварение, но и общее самочувствие. И, как ни парадоксально, вредит ему вовсе не то, что вы едите. Всё куда банальнее: одна привычка в туалете, о которой многие даже не задумываются.

Туалетная бумага
Фото: flickr.com by marya, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Туалетная бумага

Диетолог Адриенн Бенджамин, специализирующаяся на здоровье ЖКТ, предупреждает: сдерживание естественных позывов - тихий враг вашего организма.

"Когда кал долго остаётся в толстой кишке, он теряет влагу и становится твёрже. Это затрудняет опорожнение и может усилить симптомы СРК — спазмы, вздутие, нерегулярный стул", — объясняет Адриенн Бенджамин.

Сколько раз в день — это норма

По словам специалиста, одно полноценное опорожнение кишечника в день - признак здоровой системы. Оно помогает избежать запоров, метеоризма и симптомов синдрома раздражённого кишечника (СРК).

Но многие признаются: они сознательно откладывают поход в туалет. Раз-два — не критично. Но если это превращается в привычку, страдает не только пищеварение, но и психоэмоциональное состояние.

"Важно прислушиваться к сигналам тела. Сдерживая позывы, вы вредите сами себе", — подчёркивает Бенджамин.

Что ещё может выдать проблемы 

Даже запах стула - не просто неприятность, а возможный маркер неполадок. Особенно, если он стал резко хуже и держится долго. Это может указывать на нарушение всасывания, дисбактериоз, пищевые непереносимости или СРК.

Признаки тревожной пищеварительной картины включают:

  • хроническое вздутие

  • нерегулярный стул

  • усталость

  • даже тревожность и депрессию

Спасение — в микробиоме

Поддержать ЖКТ помогают пробиотики - "живые" полезные бактерии. Они восстанавливают баланс микрофлоры, улучшают пищеварение и даже помогают снизить выраженность неприятного запаха стула. Лучше всего работают пробиотики из натуральных источников — например, йогурта или кефира.

Уточнения

Микробиом (micro - "маленький", bios - "жизнь") — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Сейчас читают
Конец свободы на дорогах? ЕС собирается фильтровать контент в машине
Авто
Конец свободы на дорогах? ЕС собирается фильтровать контент в машине Аудио 
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Наука и техника
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше) Аудио 
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Красота и стиль
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома Аудио 
Популярное
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин

На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.

Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Бразилию предупреждают о рисках поддержки России в День Победы. Но Лула едет в Москву Любовь Степушова Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее
Стратегия для людей старше 50 лет, которая меняет физическую форму: эти упражнения не требуют усилий
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Последние материалы
Все делают это в туалете — и даже не догадываются, что вредят себе каждый день
Мода без компромиссов: стильные весенние образы для женщин с формами
Пять регионов России, где цены на жильё взлетят: секретный прогноз аналитиков
Варёная сгущёнка делает чудо: торт из лаваша получается, как из кондитерской
Горожане увидели странное существо — и никто не понимает, откуда оно взялось
Шанс для культурного наследия: София спасает свою архитектурную память — и не только
Эти кнопки лучше не трогать: 7 функций машины, которые под дождём становятся опасными
Самбо и тренажёрный зал в Кремле: Путин раскрыл секрет своей мощной физической формы в 72 года
Искусственный интеллект подводит: Kaspersky предупреждает об опасности ИИ-паролей
Часики тикают: резидент Comedy Club сделал Клаве Коке предложение с подвохом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.