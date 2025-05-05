Все делают это в туалете — и даже не догадываются, что вредят себе каждый день

Здоровье кишечника — тонкий механизм, от которого зависит не только пищеварение, но и общее самочувствие. И, как ни парадоксально, вредит ему вовсе не то, что вы едите. Всё куда банальнее: одна привычка в туалете, о которой многие даже не задумываются.
Диетолог Адриенн Бенджамин, специализирующаяся на здоровье ЖКТ, предупреждает: сдерживание естественных позывов - тихий враг вашего организма.
"Когда кал долго остаётся в толстой кишке, он теряет влагу и становится твёрже. Это затрудняет опорожнение и может усилить симптомы СРК — спазмы, вздутие, нерегулярный стул", — объясняет Адриенн Бенджамин.
По словам специалиста, одно полноценное опорожнение кишечника в день - признак здоровой системы. Оно помогает избежать запоров, метеоризма и симптомов синдрома раздражённого кишечника (СРК).
Но многие признаются: они сознательно откладывают поход в туалет. Раз-два — не критично. Но если это превращается в привычку, страдает не только пищеварение, но и психоэмоциональное состояние.
"Важно прислушиваться к сигналам тела. Сдерживая позывы, вы вредите сами себе", — подчёркивает Бенджамин.
Даже запах стула - не просто неприятность, а возможный маркер неполадок. Особенно, если он стал резко хуже и держится долго. Это может указывать на нарушение всасывания, дисбактериоз, пищевые непереносимости или СРК.
Признаки тревожной пищеварительной картины включают:
хроническое вздутие
нерегулярный стул
усталость
даже тревожность и депрессию
Поддержать ЖКТ помогают пробиотики - "живые" полезные бактерии. Они восстанавливают баланс микрофлоры, улучшают пищеварение и даже помогают снизить выраженность неприятного запаха стула. Лучше всего работают пробиотики из натуральных источников — например, йогурта или кефира.
Микробиом (micro - "маленький", bios - "жизнь") — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.
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