Она игнорировала сигналы тела — и узнала о раке, когда шанс почти ушёл

33-летняя Радва Ода из Техаса долго игнорировала тревожные сигналы своего организма. Когда в августе 2021 года начались боли в животе и груди, она не придала этому значения.
"Каждый раз, когда что-то болело, я считала это ерундой", — делится Радва Ода.
Боль под правой грудью? "Наверное, слишком тугой бюстгальтер". Кровь в стуле? "Скорее всего, грыжа". Врачей она не посещала годами, считая, что с её образом жизни — спорт, правильное питание, натуральные средства - серьёзные болезни исключены.
"Я не находила времени на врачей и много лет не проходила ни одного планового осмотра", — рассказывает Радва.
Когда начались рвота и диарея, она обратилась в больницу. Диагноз: "желудочный вирус", лечение — капельница от обезвоживания. Но проведённая КТ вскоре показала истинную причину:
рак толстой кишки четвёртой стадии с 20 метастазами в печени.
"Когда врач сообщил диагноз, мне показалось, будто стены вокруг сжались. Я почувствовала себя крошечной и беззащитной. Я ведь делала всё правильно — как это могло случиться?", — вспоминает Радва.
Химиотерапия началась в следующем месяце: 12 курсов, затем три тяжёлые операции.
Май 2022 — удаление части кишечника и половины печени.
Декабрь 2022 — ещё больше удалённых тканей печени.
Февраль 2023 — повторная операция.
Препарат Lonsurf вызвал сильные побочные эффекты и не остановил рост опухоли.
Сейчас Радва участвует в клиническом исследовании и ждёт результатов КТ.
Теперь она делится опытом, чтобы другие не игнорировали первые признаки рака:
кровь в стуле, спазмы, запоры, диарея - это сигналы опасности.
"Я никогда не ожидала, что услышу диагноз 'рак четвёртой стадии' в 30 лет. Но я не дам болезни украсть моё счастье", — говорит она.
Она составила список желаний:
поплавать с дельфинами, съездить в Европу, увидеть Гранд-Каньон, отправиться на сафари.
"Не пропускайте ежегодные осмотры. Если вам что-то кажется подозрительным — настаивайте на обследовании. Я жалею, что тогда не боролась активнее. Возможно, всё было бы иначе", — отмечает Радва.
Химиотерапи́я - лечение какого-либо инфекционного, паразитарного заболевания либо злокачественной опухоли (рака) с помощью яда или токсина, губительно воздействующего на инфекционный агент — возбудитель заболевания, на паразитов или на клетки злокачественных опухолей при меньшем отрицательном воздействии на организм больного.
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