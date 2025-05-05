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Клещи не дремлют! 6 мифов о крошечных кровопийцах, в которые пора перестать верить

3:35
Здоровье

Многие люди не знают о реальном поведении клещей, их питании и способах передачи заболеваний. Из-за этого возникают различные мифы. Например, считается, что клещи прыгают с деревьев, кусают исключительно весной или выбирают жертву по группе крови. Травматолог-ортопед "Клиники Ильи Труханова в Куркино" Алексей Аверьянов развенчал самые распространённые заблуждения о клещах.

Клещ
Фото: commons.wikimedia.org by Holger Krisp, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клещ
  1. Миф №1: Клещи прыгают с деревьев. Клещи не могут прыгать или летать. Они обитают в траве, кустарниках и на нижних ветках деревьев, обычно не выше 1,5 метра. Во время нападения клещ цепляется за проходящих мимо людей или животных передними лапками и ползает вверх, чаще к голове, шее или подмышкам. Клещи могут встретиться не только в лесу, но и в городских парках, на дачах или вдоль дорог, предупреждает Газета.Ru.
  2. Миф №2: Клещи кусают своих жертв только весной. Врач подтвердил, что пик активности клещей приходится на весну и начало лета, но заметил, что они могут быть опасны с момента потепления (выше +5°C) до поздней осени. Второй всплеск активности наблюдается в сентябре-октябре. Клещам нужна высокая влажность и растительность, поэтому будьте особенно осторожны после дождя, утром и вечером в тёплую пасмурную погоду.
  3. Миф №3: Если быстро вытащить клеща, не успеешь заразиться. Скорость удаления клеща действительно снижает риск заражения, особенно для боррелиоза (болезни Лайма), возбудители которого находятся в кишечнике клеща и попадают в кровь через 12-24 часа. Однако вирус клещевого энцефалита содержится в слюне клеща, и заражение может произойти сразу после укуса. Вакцинация или экстренное введение иммуноглобулина помогут снизить риск осложнений. Важно не раздавить клеща при удалении, чтобы не ускорить попадание заражённой слюны или содержимого кишечника в ранку.
  4. Миф №4: Клещей отпугивает йод, чеснок или масло. Народные средства, такие как йод, чеснок, эфирные масла или бальзам "Звёздочка", неэффективны против клещей. Они реагируют на тепло, углекислый газ, запах пота и вибрации. Для защиты надевайте светлую одежду с длинными рукавами и брюки, заправленные в носки. Осматривайте себя, ребёнка и животных каждые 15-20 минут после прогулки.
  5. Миф №5: Клещи выбирают жертву в соответствие с группой крови. Нет научных доказательств, что клещи ориентируются на группу крови. Они реагируют на химические и физические сигналы. Пол также может играть роль: женщины чуть более привлекательны для клещей из-за более тонкой кожи.
  6. Миф №6: Все клещи являются переносчиками болезней. Не каждый клещ заражён. В среднем клещевой энцефалит переносят 0,5-5% клещей, боррелиоз — 5-35%, а другие инфекции — реже. Чтобы проверить, был ли клещ опасен, сдайте его на анализ в лабораторию. Следите за симптомами укуса (температура, слабость, покраснение кожи) и при их появлении срочно обратитесь к врачу.

Уточнения

Клещи́ (лат  Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Якубсон Виктор
Специализируется на лечении болевых синдромов посттравматического артроза, инфекционного и реактивного артритов, энтеропатической артропатии, подагрического артрозав, боли суставов, заболеваний опорно-двигательного аппарата — артрозов, артритов
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