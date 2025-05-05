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Внимание, ваши солнцезащитные очки могут быть опасны для здоровья: проверьте маркировку

1:54
Здоровье

Очки с маркировкой UV 400 — это оптимальный выбор для защиты от ультрафиолета, но в бюджетном сегменте такие модели встречаются редко. Дешевые аналоги могут иметь более низкую степень защиты, а иногда и вовсе не блокировать ультрафиолетовые лучи.

Девушка в красном
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в красном

Врач-офтальмолог Антон Казанцев отметил, что некачественные очки могут привести к расширению зрачков, что увеличивает риск развития катаракты и других глазных заболеваний. Поэтому важно выбирать солнцезащитные очки с маркировкой UV 400 или 100% защитой от ультрафиолетового излучения. Эти очки блокируют все вредные лучи UVA и UVB с длиной волны до 400 нм.

Проверить качество очков можно только с помощью специализированного оборудования, такого как спектрометр или фотометр, которыми располагают крупные оптические салоны. Визуально определить защиту от ультрафиолета невозможно. Также стоит обратить внимание на материал линз:

  • поликарбонатные и стеклянные варианты более долговечны и обеспечивают надежную защиту,
  • в то время как дешевые пластиковые линзы могут быстро поцарапаться и искажать изображение.

Цвет линз также влияет на комфорт использования: серые линзы сохраняют естественный цвет, коричневые и зеленые улучшают контрастность. Поляризационные очки помогают уменьшить блики, но не гарантируют полной защиты от ультрафиолета, сообщает Газета.Ru со ссылкой на врача.

Не стоит экономить на здоровье своих глаз. Выбирайте солнцезащитные очки с маркировкой UV 400, обязательно требуйте сертификаты соответствия. Если цена кажется слишком низкой, лучше поискать другой вариант, посоветовал офтальмолог.

Уточнения

Солнцезащитные очки — очки, используемые для защиты глаз от солнечного света и ультрафиолетовых лучей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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