Внимание, ваши солнцезащитные очки могут быть опасны для здоровья: проверьте маркировку

Очки с маркировкой UV 400 — это оптимальный выбор для защиты от ультрафиолета, но в бюджетном сегменте такие модели встречаются редко. Дешевые аналоги могут иметь более низкую степень защиты, а иногда и вовсе не блокировать ультрафиолетовые лучи.
Врач-офтальмолог Антон Казанцев отметил, что некачественные очки могут привести к расширению зрачков, что увеличивает риск развития катаракты и других глазных заболеваний. Поэтому важно выбирать солнцезащитные очки с маркировкой UV 400 или 100% защитой от ультрафиолетового излучения. Эти очки блокируют все вредные лучи UVA и UVB с длиной волны до 400 нм.
Проверить качество очков можно только с помощью специализированного оборудования, такого как спектрометр или фотометр, которыми располагают крупные оптические салоны. Визуально определить защиту от ультрафиолета невозможно. Также стоит обратить внимание на материал линз:
Цвет линз также влияет на комфорт использования: серые линзы сохраняют естественный цвет, коричневые и зеленые улучшают контрастность. Поляризационные очки помогают уменьшить блики, но не гарантируют полной защиты от ультрафиолета, сообщает Газета.Ru со ссылкой на врача.
Не стоит экономить на здоровье своих глаз. Выбирайте солнцезащитные очки с маркировкой UV 400, обязательно требуйте сертификаты соответствия. Если цена кажется слишком низкой, лучше поискать другой вариант, посоветовал офтальмолог.
Солнцезащитные очки — очки, используемые для защиты глаз от солнечного света и ультрафиолетовых лучей.
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