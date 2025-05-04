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Три вида орехов, которые с лёгкостью заменят яйца в рационе

1:23
Здоровье

Если нужно поднять уровень белка в рационе, вовсе не обязательно налегать на варёные яйца. Есть продукты, которые не только не уступают им по питательности, но ещё и полезнее — например, орехи.

Орехи
Фото: pxhere.com by piviso.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Орехи

Арахис: белковый рекордсмен

Всего четверть стакана арахиса — и в организме уже 7 граммов белка. Это больше, чем в одном яйце (там всего 6 г). При этом арахис богат полезными жирами и прекрасно насыщает. Отличная альтернатива яичнице — особенно если времени на готовку нет.

Миндаль: для сердца и фигуры

Около 23 миндальных орешка заменяют одно яйцо по количеству белка. Плюс бонус — клетчатка, витамины, антиоксиданты и жирные кислоты, которые хорошо влияют на сердце и сосуды. Отличный вариант для перекуса или добавки в кашу.

Фисташки: маленькие, да удаленькие

30 граммов фисташек — и суточная доза витамина B6, калия и марганца у вас в кармане. А ещё они богаты белком и улучшают микробиом кишечника. Их можно есть даже при повышенном холестерине — наоборот, будут только плюсы.

Орехи не только сытные, но и универсальные: подойдут к салатам, десертам, завтракам и перекусам. Главное — не забывать про меру: даже у полезного есть калории.

Уточнения

Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена. Обычно имеют высокое содержание жира.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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