Три вида орехов, которые с лёгкостью заменят яйца в рационе

Если нужно поднять уровень белка в рационе, вовсе не обязательно налегать на варёные яйца. Есть продукты, которые не только не уступают им по питательности, но ещё и полезнее — например, орехи.
Всего четверть стакана арахиса — и в организме уже 7 граммов белка. Это больше, чем в одном яйце (там всего 6 г). При этом арахис богат полезными жирами и прекрасно насыщает. Отличная альтернатива яичнице — особенно если времени на готовку нет.
Около 23 миндальных орешка заменяют одно яйцо по количеству белка. Плюс бонус — клетчатка, витамины, антиоксиданты и жирные кислоты, которые хорошо влияют на сердце и сосуды. Отличный вариант для перекуса или добавки в кашу.
30 граммов фисташек — и суточная доза витамина B6, калия и марганца у вас в кармане. А ещё они богаты белком и улучшают микробиом кишечника. Их можно есть даже при повышенном холестерине — наоборот, будут только плюсы.
Орехи не только сытные, но и универсальные: подойдут к салатам, десертам, завтракам и перекусам. Главное — не забывать про меру: даже у полезного есть калории.
Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена. Обычно имеют высокое содержание жира.
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