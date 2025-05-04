Первая помощь при укусе гадюки — забудьте всё, чему учили в детстве

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гадюка может поджидать не только в диком лесу, но и в ближайшем парке у дома, на дачной полянке или среди высокой травы. Если наступить или подойти слишком близко — может случиться укус. Что делать в такой ситуации, чтобы избежать осложнений?

Фото: Wikimedia Commons by Chad Frick and Ulises Frick, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ змея Bothrops brazili

Главное — не верить мифам

Один из самых распространённых и опасных советов — отсасывать яд из ранки. Делать этого нельзя: если во рту есть микротрещины, яд может попасть в организм того, кто "спасает". В итоге пострадавших будет двое. Этот метод давно признан неэффективным и даже вредным.

Алгоритм действий при укусе змеи

Сразу вызывайте скорую. Не пытайтесь добраться до больницы самостоятельно, если есть возможность дождаться медиков. Если есть экстрактор — используйте. Это специальный прибор для удаления яда, его можно купить заранее в аптеке или онлайн. Успокойте и обездвижьте пострадавшего. Чем активнее он двигается, тем быстрее яд разносится по организму. Дайте обильное питьё. Это поможет поддержать кровообращение. При появлении аллергии — антигистаминное. Подойдёт любое средство, которое снижает отёк и зуд. Жгут — нельзя! Это только ухудшит состояние после его снятия: ткани могут пострадать от кислородного голодания.

И ещё: как снизить риск укуса

На природе носите закрытую обувь, старайтесь не ходить по высокой траве без необходимости и внимательно смотрите под ноги. Змеи редко нападают первыми — они защищаются.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

