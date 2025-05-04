Первая помощь при укусе гадюки — забудьте всё, чему учили в детстве

Гадюка может поджидать не только в диком лесу, но и в ближайшем парке у дома, на дачной полянке или среди высокой травы. Если наступить или подойти слишком близко — может случиться укус. Что делать в такой ситуации, чтобы избежать осложнений?
Один из самых распространённых и опасных советов — отсасывать яд из ранки. Делать этого нельзя: если во рту есть микротрещины, яд может попасть в организм того, кто "спасает". В итоге пострадавших будет двое. Этот метод давно признан неэффективным и даже вредным.
Сразу вызывайте скорую. Не пытайтесь добраться до больницы самостоятельно, если есть возможность дождаться медиков.
Если есть экстрактор — используйте. Это специальный прибор для удаления яда, его можно купить заранее в аптеке или онлайн.
Успокойте и обездвижьте пострадавшего. Чем активнее он двигается, тем быстрее яд разносится по организму.
Дайте обильное питьё. Это поможет поддержать кровообращение.
При появлении аллергии — антигистаминное. Подойдёт любое средство, которое снижает отёк и зуд.
Жгут — нельзя! Это только ухудшит состояние после его снятия: ткани могут пострадать от кислородного голодания.
На природе носите закрытую обувь, старайтесь не ходить по высокой траве без необходимости и внимательно смотрите под ноги. Змеи редко нападают первыми — они защищаются.
Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.
На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.