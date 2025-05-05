5 опасных стереотипов о диабете: почему в них нельзя верить

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После постановки диагноза "сахарный диабет" многие начинают искать информацию о заболевании — и сталкиваются с массой неверных и опасных заблуждений. Врачи-эндокринологи разобрали пять самых распространённых мифов, которые вводят в заблуждение и могут повлиять на здоровье пациента.

Фото: commons.wikimedia.org by Офек Абухазира, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Устройство для контроля уровня сахара в крови

Миф №1: Между диабетом 1 и 2 типа нет разницы

Это два разных заболевания

При диабете первого типа иммунная система атакует клетки, вырабатывающие инсулин.

При втором типе инсулин вырабатывается, но организм не может эффективно его использовать.

Миф №2: Всем диабетикам нужны инсулиновые инъекции

Инсулин назначают не всем

При первом типе диабета уколы действительно необходимы.

А вот при втором типе примерно 70% пациентов контролируют заболевание с помощью таблеток, без уколов.

Миф №3: Диабет развивается из-за избытка сахара в рационе

Слово "сахарный" сбивает с толку, но сахар — не основная причина диабета.

Развитие болезни связано с нарушениями обмена веществ, генетическими и гормональными факторами.

Миф №4: Диабетикам нельзя есть углеводы

Углеводы не под запретом, их просто нужно учитывать.

Особенно полезны продукты с низким гликемическим индексом: картофель, бобовые, тыква - они помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Миф №5: Диабет — это неопасное заболевание

На самом деле диабет может вызывать тяжёлые осложнения, если его не контролировать.

Среди них — болезни сердца, проблемы с почками, ухудшение зрения и повреждение нервной системы.

Уточнения

Инсули́н (от лат. insula "остров") — гормон белковой природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы.

