5 опасных стереотипов о диабете: почему в них нельзя верить

После постановки диагноза "сахарный диабет" многие начинают искать информацию о заболевании — и сталкиваются с массой неверных и опасных заблуждений. Врачи-эндокринологи разобрали пять самых распространённых мифов, которые вводят в заблуждение и могут повлиять на здоровье пациента.
При диабете первого типа иммунная система атакует клетки, вырабатывающие инсулин.
При втором типе инсулин вырабатывается, но организм не может эффективно его использовать.
При первом типе диабета уколы действительно необходимы.
А вот при втором типе примерно 70% пациентов контролируют заболевание с помощью таблеток, без уколов.
Слово "сахарный" сбивает с толку, но сахар — не основная причина диабета.
Развитие болезни связано с нарушениями обмена веществ, генетическими и гормональными факторами.
Углеводы не под запретом, их просто нужно учитывать.
Особенно полезны продукты с низким гликемическим индексом: картофель, бобовые, тыква - они помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
На самом деле диабет может вызывать тяжёлые осложнения, если его не контролировать.
Среди них — болезни сердца, проблемы с почками, ухудшение зрения и повреждение нервной системы.
Инсули́н (от лат. insula "остров") — гормон белковой природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы.
На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.