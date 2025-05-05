Свет включён — болезни отключены: неожиданный результат эксперимента

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские учёные обнаружили: яркий свет может улучшать работу сердца и сосудов. Исследование, проведённое специалистами Университета Колорадо, открыло неожиданные перспективы светотерапии в укреплении сердечно-сосудистой системы.

Фото: Wikipedia by Leon Brooks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лампочка на потолке

Результаты опубликованы в научном журнале Cell Reports.

Свет как лекарство: как проходил эксперимент

Сначала исследование провели на лабораторных мышах. У грызунов, подвергшихся воздействию интенсивного света, снизился риск сердечных заболеваний и повреждений сердечной ткани.

Затем эксперимент повторили на людях. Добровольцы в течение пяти дней по 30 минут в день находились под лампами мощностью 10 000 люкс.

Результат удивил: у участников улучшился обмен веществ и повысилась устойчивость сердечно-сосудистой системы.

Всё дело в одном гене

Учёные считают, что эффект связан с усилением активности гена PER2, который:

регулирует циркадные ритмы ,

поддерживает работу сердца и сосудов ,

повышает устойчивость тканей к повреждениям.

По словам авторов, светотерапия может быть особенно полезна пациентам перед операцией, улучшая их общее состояние и снижая риски.

Уточнения

Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы (от лат. circa "около, кругом" + dies "день") — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Период циркадных ритмов обычно близок к 24 часам.

