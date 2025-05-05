Раскрыта огромная польза больших бёдер: неожиданная закономерность

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чем шире бёдра — тем здоровее сердце. К такому выводу пришли учёные из Китая, исследовав более 9 тысяч человек. Объём бёдер может быть индикатором риска сердечно-сосудистых заболеваний, независимо от массы тела.

Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в купальнике

Исследование провели специалисты Шанхайского университета транспорта, результаты опубликованы в Endocrine Connections.

Что именно выяснили учёные

В исследовании участвовали более 9 000 мужчин и женщин .

Из них более 5 000 страдали от избыточного веса , остальные имели нормальный ИМТ.

Исследователи обнаружили, что при обхвате бёдер более 55 см у мужчин и более 54 см у женщин, случаи повышенного давления и других сердечно-сосудистых проблем были реже.

А вот если обхват бёдер составлял 51 см у мужчин и 50 см у женщин, то риск гипертонии и других заболеваний возрастал значительно.

Почему это работает

По словам исследователей, важную роль играет висцеральный жир в области бёдер. Он участвует в метаболических процессах, помогая организму регулировать уровень сахара и холестерина, что снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Так что пышные бёдра — это не всегда повод для беспокойства, а иногда даже плюс в деле профилактики болезней сердца.

Уточнения

Бедро (от лат. femur - бедренная кость) — проксимальная часть нижней конечности человека (задней конечности у других обладающих ею представителей царства животных) между тазобедренным и коленным суставами.

