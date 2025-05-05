Раскрыта огромная польза больших бёдер: неожиданная закономерность

Чем шире бёдра — тем здоровее сердце. К такому выводу пришли учёные из Китая, исследовав более 9 тысяч человек. Объём бёдер может быть индикатором риска сердечно-сосудистых заболеваний, независимо от массы тела.
Исследование провели специалисты Шанхайского университета транспорта, результаты опубликованы в Endocrine Connections.
В исследовании участвовали более 9 000 мужчин и женщин.
Из них более 5 000 страдали от избыточного веса, остальные имели нормальный ИМТ.
Исследователи обнаружили, что при обхвате бёдер более 55 см у мужчин и более 54 см у женщин, случаи повышенного давления и других сердечно-сосудистых проблем были реже.
А вот если обхват бёдер составлял 51 см у мужчин и 50 см у женщин, то риск гипертонии и других заболеваний возрастал значительно.
По словам исследователей, важную роль играет висцеральный жир в области бёдер. Он участвует в метаболических процессах, помогая организму регулировать уровень сахара и холестерина, что снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Так что пышные бёдра — это не всегда повод для беспокойства, а иногда даже плюс в деле профилактики болезней сердца.
Бедро (от лат. femur - бедренная кость) — проксимальная часть нижней конечности человека (задней конечности у других обладающих ею представителей царства животных) между тазобедренным и коленным суставами.
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