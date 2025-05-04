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Бодрость без горечи: чем заменить кофе, чтобы было вкусно и полезно

1:20
Здоровье

Кофе давно стал утренней классикой, но есть и другие напитки, которые не только помогают проснуться, но и более щадяще действуют на организм. Вот три варианта, с которых стоит начать день, если хотите немного разнообразия и пользы.

Кофеварка Bialetti мока
Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кофеварка Bialetti мока

1. Тёплая вода с лимоном

Идеально для запуска обмена веществ и пищеварения.
Добавьте сок половинки лимона в стакан тёплой воды. Это не только мощная доза витамина C, но и естественный способ пробудить желудок, улучшить перистальтику кишечника и начать день с лёгкости.

2. Фруктовое смузи

Быстро, вкусно и питательно.
Смузи — отличный способ наполнить организм витаминами и клетчаткой с самого утра. Выбирайте свежие фрукты и ягоды, можно добавить немного йогурта или овсянки. Такой завтрак даст заряд энергии и поднимет настроение на весь день.

3. Матча

Альтернатива кофе с мягким действием.
Смешайте 2 ч. л. порошка матча с 30 мл горячей воды - и вы получите напиток, который взбодрит, не вызывая скачков давления или раздражения желудка. В матча содержатся антиоксиданты и аминокислоты, полезные для концентрации и памяти.

Уточнения

Маття (яп. 抹茶 маття, букв. "растёртый чай"); также матча - японский порошковый зелёный чай.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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