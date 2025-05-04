Кофе давно стал утренней классикой, но есть и другие напитки, которые не только помогают проснуться, но и более щадяще действуют на организм. Вот три варианта, с которых стоит начать день, если хотите немного разнообразия и пользы.
Идеально для запуска обмена веществ и пищеварения.
Добавьте сок половинки лимона в стакан тёплой воды. Это не только мощная доза витамина C, но и естественный способ пробудить желудок, улучшить перистальтику кишечника и начать день с лёгкости.
Быстро, вкусно и питательно.
Смузи — отличный способ наполнить организм витаминами и клетчаткой с самого утра. Выбирайте свежие фрукты и ягоды, можно добавить немного йогурта или овсянки. Такой завтрак даст заряд энергии и поднимет настроение на весь день.
Альтернатива кофе с мягким действием.
Смешайте 2 ч. л. порошка матча с 30 мл горячей воды - и вы получите напиток, который взбодрит, не вызывая скачков давления или раздражения желудка. В матча содержатся антиоксиданты и аминокислоты, полезные для концентрации и памяти.
Маття (яп. 抹茶 маття, букв. "растёртый чай"); также матча - японский порошковый зелёный чай.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".