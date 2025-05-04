Если вы добавляете банан в ягодный смузи ради текстуры или сладости, возможно, пришло время пересмотреть привычку. Новое исследование показало, что бананы могут резко снижать усвоение флаванолов — веществ, важных для сердца и мозга.
Исследование, опубликованное в журнале Food and Function, показало: добавление банана в смузи с ягодами снижает усвоение флаванолов на 84%. Всё из-за фермента под названием полифенолоксидаза, который активно содержится в бананах и разрушает флаванолы ещё до того, как они попадут в кровь.
Для сравнения: участники, принимавшие капсулу с флаванолами, усваивали значительно больше полезных соединений, чем те, кто пил смузи с бананом.
Флаванолы — это антиоксиданты, которые:
поддерживают сердечно-сосудистую систему,
защищают когнитивные функции,
рекомендованы в количестве 400-600 мг в день.
Недостаток этих соединений, особенно у пожилых, связывают с снижением памяти и ухудшением работы сердца.
По словам профессора Гюнтера Кунле из Университета Рединга:
"Смузи — удобный способ включить больше фруктов в рацион, но банан содержит достаточно полифенолоксидазы, чтобы разрушить почти все флаванолы в ягодах".
Исследователь Хавьер Оттавиани добавляет:
"Мы хотели понять, насколько простая кулинарная комбинация, вроде бананового смузи, может повлиять на биодоступность флаванолов — и эффект оказался поразительным".
Если ваша цель — получить максимум флаванолов из смузи, выбирайте комбинации с:
черникой, чёрной смородиной, виноградом, какао,
ананасом, манго, апельсином или йогуртом - продукты с низкой активностью фермента.
Бананы всё ещё остаются полезными фруктами, но в смузи для пользы их лучше не добавлять.
Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa x paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".