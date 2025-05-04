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Научный шок: этот фрукт снижает усвоение полезных веществ почти на 84%

2:06
Здоровье

Если вы добавляете банан в ягодный смузи ради текстуры или сладости, возможно, пришло время пересмотреть привычку. Новое исследование показало, что бананы могут резко снижать усвоение флаванолов — веществ, важных для сердца и мозга.

Фрукты
Фото: commons.wikimedia.org by MutantE AZUL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фрукты

Минус 84% пользы: как банан "убивает" флаванолы

Исследование, опубликованное в журнале Food and Function, показало: добавление банана в смузи с ягодами снижает усвоение флаванолов на 84%. Всё из-за фермента под названием полифенолоксидаза, который активно содержится в бананах и разрушает флаванолы ещё до того, как они попадут в кровь.

Для сравнения: участники, принимавшие капсулу с флаванолами, усваивали значительно больше полезных соединений, чем те, кто пил смузи с бананом.

Что такое флаванолы и зачем они нужны

Флаванолы — это антиоксиданты, которые:

  • поддерживают сердечно-сосудистую систему,

  • защищают когнитивные функции,

  • рекомендованы в количестве 400-600 мг в день.

Недостаток этих соединений, особенно у пожилых, связывают с снижением памяти и ухудшением работы сердца.

Почему текстура важна, но не главное

По словам профессора Гюнтера Кунле из Университета Рединга:

"Смузи — удобный способ включить больше фруктов в рацион, но банан содержит достаточно полифенолоксидазы, чтобы разрушить почти все флаванолы в ягодах".

Исследователь Хавьер Оттавиани добавляет:

"Мы хотели понять, насколько простая кулинарная комбинация, вроде бананового смузи, может повлиять на биодоступность флаванолов — и эффект оказался поразительным".

Что добавлять вместо банана

Если ваша цель — получить максимум флаванолов из смузи, выбирайте комбинации с:

  • черникой, чёрной смородиной, виноградом, какао,

  • ананасом, манго, апельсином или йогуртом - продукты с низкой активностью фермента.

Бананы всё ещё остаются полезными фруктами, но в смузи для пользы их лучше не добавлять.

Уточнения

Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa x paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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