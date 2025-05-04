Что может быть лучше для начала дня, чем ароматная домашняя выпечка, которая нравится и взрослым, и детям? Представляем рецепт болгарских солёных маффинов, известных у себя на родине как добруджанки - простых, пышных и очень сытных.
Главный секрет — чайная ложка соды, именно она делает выпечку воздушной и мягкой.
200 г кислого молока (кефир или йогурт)
1 ч. л. пищевой соды
1 яйцо
1/4 стакана масла (подсолнечного или растопленного сливочного)
200 г пшеничной муки
1 ч. л. разрыхлителя
200 г брынзы, феты или другого солёного сыра
Сначала смешайте молочный продукт с содой — дайте ей "заработать".
Добавьте остальные ингредиенты (без сыра) и тщательно перемешайте.
Крошите сыр и вмешайте в тесто ложкой. Должна получиться густая липкая масса.
Разложите смесь по силиконовым формочкам, смазанным маслом. Оставьте немного места сверху.
Выпекайте в аэрогриле (режим bake) при 165 °C — 10 минут, затем переверните и допеките ещё 5 минут.
Нет аэрогриля? Используйте духовку: 180 °C до румяности.
Без формочек? Просто выкладывайте тесто ложкой на пергамент — получится не хуже.
Сода — главный секрет пышности.
Сыр придаёт насыщенность — не жалейте.
Формочки упрощают процесс, но можно и без них.
Ма́ффин - американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".