Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скрытая кнопка в стиральной машине, которую вы точно пропустили — а зря
Быстрый компост своими руками: народный способ, который реально работает
Первое свидание или модный саботаж? Вот где ты могла перегнуть
Этот спорт признан лучшим во время менопаузы для уменьшения симптомов
Сорняки исчезают за 3 дня: уксус и кипяток вместо бесконечных выкапываний
Выжили миллионы лет — и сдулись за одно столетие: что сделали люди с самыми сильными животными
Греция покорила мир: три пляжа Ионического моря вошли в список 50 лучших в мире
Кожура огурца может больше, чем кажется: почему её не стоит срезать
Пандановые пирожные в качестве сувенира: как семейная пекарня достигла успеха на рынке

Болгарские сырные маффины, которые съедаются быстрее, чем пекутся

1:38
Здоровье

Что может быть лучше для начала дня, чем ароматная домашняя выпечка, которая нравится и взрослым, и детям? Представляем рецепт болгарских солёных маффинов, известных у себя на родине как добруджанки - простых, пышных и очень сытных.

маффины
Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
маффины

Главный секрет — чайная ложка соды, именно она делает выпечку воздушной и мягкой.

Ингредиенты:

  • 200 г кислого молока (кефир или йогурт)

  • 1 ч. л. пищевой соды

  • 1 яйцо

  • 1/4 стакана масла (подсолнечного или растопленного сливочного)

  • 200 г пшеничной муки

  • 1 ч. л. разрыхлителя

  • 200 г брынзы, феты или другого солёного сыра

Как готовить:

  1. Сначала смешайте молочный продукт с содой — дайте ей "заработать".

  2. Добавьте остальные ингредиенты (без сыра) и тщательно перемешайте.

  3. Крошите сыр и вмешайте в тесто ложкой. Должна получиться густая липкая масса.

  4. Разложите смесь по силиконовым формочкам, смазанным маслом. Оставьте немного места сверху.

  5. Выпекайте в аэрогриле (режим bake) при 165 °C — 10 минут, затем переверните и допеките ещё 5 минут.

  6. Нет аэрогриля? Используйте духовку: 180 °C до румяности.

  7. Без формочек? Просто выкладывайте тесто ложкой на пергамент — получится не хуже.

Полезно знать:

  • Сода — главный секрет пышности.

  • Сыр придаёт насыщенность — не жалейте.

  • Формочки упрощают процесс, но можно и без них.

Уточнения

Ма́ффин - американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники
Наука и техника
Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники Аудио 
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Красота и стиль
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры Аудио 
Лабрадор против золотистого ретривера: 10 отличий, которые помогут решить
Домашние животные
Лабрадор против золотистого ретривера: 10 отличий, которые помогут решить Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты
Последние материалы
Ярче, чем закат в тропиках: 12 животных, которые выглядят как драгоценности
10 000 номеров, 70 ресторанов и 4 вертолётные площадки: Саудовская Аравия строит самый большой в мире отель
В мае лучше полежать, чем поработать: что разрушает сад под видом заботы
Кажется, варишь одно и то же, а польза — разная: что не так с яйцами вкрутую
Буханка за полтора миллиона: что происходит с ценами на УАЗ
Соседов внёс ясность: почему Киркоров избегает говорить об Алле Пугачёвой — это неспроста
Таблетка от смерти: учёные победили главный ген старения
Mercedes-Benz отказалась от прогнозирования прибыли на 2025 год: что ожидает автомобильный рынок
Тело худеет, а мышцы растут: вот почему тренировка MetCon так эффективна для снижения веса и крепких мускул
Тихий убийца в холодильнике: этот "здоровый" продукт повышает риск рака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.