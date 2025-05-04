Болгарские сырные маффины, которые съедаются быстрее, чем пекутся

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Что может быть лучше для начала дня, чем ароматная домашняя выпечка, которая нравится и взрослым, и детям? Представляем рецепт болгарских солёных маффинов, известных у себя на родине как добруджанки - простых, пышных и очень сытных.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ маффины

Главный секрет — чайная ложка соды, именно она делает выпечку воздушной и мягкой.

Ингредиенты:

200 г кислого молока (кефир или йогурт)

1 ч. л. пищевой соды

1 яйцо

1/4 стакана масла (подсолнечного или растопленного сливочного)

200 г пшеничной муки

1 ч. л. разрыхлителя

200 г брынзы, феты или другого солёного сыра

Как готовить:

Сначала смешайте молочный продукт с содой — дайте ей "заработать". Добавьте остальные ингредиенты (без сыра) и тщательно перемешайте. Крошите сыр и вмешайте в тесто ложкой. Должна получиться густая липкая масса. Разложите смесь по силиконовым формочкам, смазанным маслом. Оставьте немного места сверху. Выпекайте в аэрогриле (режим bake) при 165 °C — 10 минут, затем переверните и допеките ещё 5 минут. Нет аэрогриля? Используйте духовку: 180 °C до румяности. Без формочек? Просто выкладывайте тесто ложкой на пергамент — получится не хуже.

Полезно знать:

Сода — главный секрет пышности.

Сыр придаёт насыщенность — не жалейте.

Формочки упрощают процесс, но можно и без них.

Уточнения

Ма́ффин - американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты.

