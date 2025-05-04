Кожура огурца может больше, чем кажется: почему её не стоит срезать

Многие привычно очищают огурцы от кожуры, считая, что она "не нужна" или портит вкус. Но на самом деле именно в этой зелёной оболочке прячется наибольшая польза для здоровья.
Огуречная кожура — не просто упаковка, а ценный источник:
растительной клетчатки, улучшающей пищеварение,
витаминов и минералов,
антиоксидантов, поддерживающих иммунитет.
Если регулярно есть огурцы вместе с кожурой, можно укрепить здоровье без всяких добавок. Это особенно актуально летом, когда организм нуждается в лёгком, но питательном рационе.
Есть три случая, когда стоит проявить осторожность:
Горечь. Если огурец неприятен на вкус, скорее всего, это связано с кожурой.
Сомнительное происхождение. Если овощ был выращен с применением химии — кожура может быть насыщена вредными веществами.
Питание детей. Маленьким детям лучше предлагать очищенные огурцы — их пищеварение ещё слишком чувствительно.
В остальных ситуациях кожуру стоит оставлять. Она помогает сделать огурец не только вкусным, но и действительно полезным.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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