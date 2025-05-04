Кожура огурца может больше, чем кажется: почему её не стоит срезать

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие привычно очищают огурцы от кожуры, считая, что она "не нужна" или портит вкус. Но на самом деле именно в этой зелёной оболочке прячется наибольшая польза для здоровья.

Фото: Designed by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огурцы

Что теряется вместе с кожурой

Огуречная кожура — не просто упаковка, а ценный источник:

растительной клетчатки, улучшающей пищеварение,

витаминов и минералов,

антиоксидантов, поддерживающих иммунитет.

Если регулярно есть огурцы вместе с кожурой, можно укрепить здоровье без всяких добавок. Это особенно актуально летом, когда организм нуждается в лёгком, но питательном рационе.

Когда кожуру всё же лучше удалить

Есть три случая, когда стоит проявить осторожность:

Горечь. Если огурец неприятен на вкус, скорее всего, это связано с кожурой. Сомнительное происхождение. Если овощ был выращен с применением химии — кожура может быть насыщена вредными веществами. Питание детей. Маленьким детям лучше предлагать очищенные огурцы — их пищеварение ещё слишком чувствительно.

В остальных ситуациях кожуру стоит оставлять. Она помогает сделать огурец не только вкусным, но и действительно полезным.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

