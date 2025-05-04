Тихий убийца в холодильнике: этот "здоровый" продукт повышает риск рака

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Йогурт давно считается символом правильного питания. Но за этой репутацией может скрываться реальная угроза для здоровья. Всё чаще эксперты бьют тревогу: даже несколько ложек якобы "полезного" продукта способны нарушить микрофлору кишечника и повысить риск воспалений и даже рака.

Фото: Wikipedia by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Йогурт

Чем опасны гелеобразующие добавки

Многие производители добавляют в йогурты пектины, эмульгаторы и загустители, чтобы добиться нужной консистенции. Однако такие вещества, как каррагинан и полисорбат 80, по мнению исследователей, могут провоцировать воспалительные процессы и нарушать баланс кишечных бактерий.

"Проблема начинается с обезжиривания. Убираешь жир — теряешь текстуру. Производители компенсируют это добавками, чтобы вернуть привычную густоту", — объясняет доктор Уильям Ли, автор бестселлера Eat to Beat Your Diet.

Что показали исследования

Согласно данным французского исследования с участием более 100 тысяч человек, регулярное потребление эмульгаторов связано с повышенным риском рака молочной железы. А эксперименты на мышах показали, что такие вещества провоцируют хроническое воспаление кишечника — один из ключевых факторов в развитии онкологии.

В 2024 году гастроэнтеролог Dr Maria Abreu из Университета Майами также подтвердила: разрушение микробиома эмульгаторами может быть связано с ростом случаев рака кишечника среди молодых людей.

Йогурт: вред или польза

Несмотря на опасения, исследования Гарварда показали, что две порции йогурта в неделю могут снижать риск рака кишечника на 20% — но только если речь идёт о натуральном, полном по жирности продукте без добавок.

"Стоит избегать йогуртов с добавленной фруктовой начинкой и сахаром. Именно они чаще всего превращаются в ультрапереработанные продукты", — подчёркивает доктор Ли.

Как выбрать безопасный продукт

Предпочтение — йогуртам без ароматизаторов и добавленного сахара.

Обращайте внимание на состав: чем меньше ингредиентов — тем лучше.

Не бойтесь жира — цельные молочные продукты могут быть даже полезнее "облегчённых".

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).

