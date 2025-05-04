Йогурт давно считается символом правильного питания. Но за этой репутацией может скрываться реальная угроза для здоровья. Всё чаще эксперты бьют тревогу: даже несколько ложек якобы "полезного" продукта способны нарушить микрофлору кишечника и повысить риск воспалений и даже рака.
Многие производители добавляют в йогурты пектины, эмульгаторы и загустители, чтобы добиться нужной консистенции. Однако такие вещества, как каррагинан и полисорбат 80, по мнению исследователей, могут провоцировать воспалительные процессы и нарушать баланс кишечных бактерий.
"Проблема начинается с обезжиривания. Убираешь жир — теряешь текстуру. Производители компенсируют это добавками, чтобы вернуть привычную густоту", — объясняет доктор Уильям Ли, автор бестселлера Eat to Beat Your Diet.
Согласно данным французского исследования с участием более 100 тысяч человек, регулярное потребление эмульгаторов связано с повышенным риском рака молочной железы. А эксперименты на мышах показали, что такие вещества провоцируют хроническое воспаление кишечника — один из ключевых факторов в развитии онкологии.
В 2024 году гастроэнтеролог Dr Maria Abreu из Университета Майами также подтвердила: разрушение микробиома эмульгаторами может быть связано с ростом случаев рака кишечника среди молодых людей.
Несмотря на опасения, исследования Гарварда показали, что две порции йогурта в неделю могут снижать риск рака кишечника на 20% — но только если речь идёт о натуральном, полном по жирности продукте без добавок.
"Стоит избегать йогуртов с добавленной фруктовой начинкой и сахаром. Именно они чаще всего превращаются в ультрапереработанные продукты", — подчёркивает доктор Ли.
Предпочтение — йогуртам без ароматизаторов и добавленного сахара.
Обращайте внимание на состав: чем меньше ингредиентов — тем лучше.
Не бойтесь жира — цельные молочные продукты могут быть даже полезнее "облегчённых".
Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".