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Тихий убийца в холодильнике: этот "здоровый" продукт повышает риск рака

2:21
Здоровье

Йогурт давно считается символом правильного питания. Но за этой репутацией может скрываться реальная угроза для здоровья. Всё чаще эксперты бьют тревогу: даже несколько ложек якобы "полезного" продукта способны нарушить микрофлору кишечника и повысить риск воспалений и даже рака.

Йогурт
Фото: Wikipedia by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Йогурт

Чем опасны гелеобразующие добавки

Многие производители добавляют в йогурты пектины, эмульгаторы и загустители, чтобы добиться нужной консистенции. Однако такие вещества, как каррагинан и полисорбат 80, по мнению исследователей, могут провоцировать воспалительные процессы и нарушать баланс кишечных бактерий.

"Проблема начинается с обезжиривания. Убираешь жир — теряешь текстуру. Производители компенсируют это добавками, чтобы вернуть привычную густоту", — объясняет доктор Уильям Ли, автор бестселлера Eat to Beat Your Diet.

Что показали исследования

Согласно данным французского исследования с участием более 100 тысяч человек, регулярное потребление эмульгаторов связано с повышенным риском рака молочной железы. А эксперименты на мышах показали, что такие вещества провоцируют хроническое воспаление кишечника — один из ключевых факторов в развитии онкологии.

В 2024 году гастроэнтеролог Dr Maria Abreu из Университета Майами также подтвердила: разрушение микробиома эмульгаторами может быть связано с ростом случаев рака кишечника среди молодых людей.

Йогурт: вред или польза

Несмотря на опасения, исследования Гарварда показали, что две порции йогурта в неделю могут снижать риск рака кишечника на 20% — но только если речь идёт о натуральном, полном по жирности продукте без добавок.

"Стоит избегать йогуртов с добавленной фруктовой начинкой и сахаром. Именно они чаще всего превращаются в ультрапереработанные продукты", — подчёркивает доктор Ли.

Как выбрать безопасный продукт

  • Предпочтение — йогуртам без ароматизаторов и добавленного сахара.

  • Обращайте внимание на состав: чем меньше ингредиентов — тем лучше.

  • Не бойтесь жира — цельные молочные продукты могут быть даже полезнее "облегчённых".

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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