Размытое зрение, световые вспышки, пятна в поле зрения — кажется, всё это просто возрастные изменения. Но на самом деле эти сигналы могут указывать на риск развития деменции задолго до появления потери памяти. Новые исследования показывают: глаза способны "предсказать" будущие нарушения работы мозга за десятилетия.
Учёные из Новой Зеландии обнаружили: истончение сетчатки и изменения сосудов на глазном дне могут быть ранними индикаторами болезни Альцгеймера. Люди с такими признаками чаще демонстрируют когнитивный спад уже в 45 лет — на десятилетия раньше традиционного возраста постановки диагноза.
"Наш мозг опирается на тонкую настройку взаимодействий между нейронами и иммунными клетками. А запахи, зрение и слух — важные маркеры этих процессов", — объясняет доктор и соавтор исследования Ашли Барретт-Янг.
Особенно высокий риск у людей с двойной сенсорной потерей — одновременно зрения и слуха. Парадоксально, но даже катаракта, если её не лечить, может повысить риск Альцгеймера в 2,4 раза. При этом операция по её удалению, наоборот, снижает вероятность деменции.
По данным обзора Beyond Vision, ухудшение зрения часто предшествует деменции на несколько лет. Важно следить за:
истончением сетчатки;
сужением артерий и расширением вен на глазном дне;
ухудшением цветового восприятия;
проблемами с контрастом и восприятием расстояния.
Исследование на основе 45-летнего наблюдения за новозеландцами показало: сканирование глаз в среднем возрасте может стать эффективным и недорогим способом выявить людей в группе риска. И хотя окончательный диагноз требует большего, офтальмологические обследования уже сейчас могут дать предупреждение.
Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".