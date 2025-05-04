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Ваша сетчатка расскажет о будущем: как узнать болезнь за 20 лет до симптомов

2:05
Здоровье

Размытое зрение, световые вспышки, пятна в поле зрения — кажется, всё это просто возрастные изменения. Но на самом деле эти сигналы могут указывать на риск развития деменции задолго до появления потери памяти. Новые исследования показывают: глаза способны "предсказать" будущие нарушения работы мозга за десятилетия.

Глаз
Фото: commons.wikimedia.org by Vladimer Shioshvili, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Глаз

Роговица как зеркало мозга

Учёные из Новой Зеландии обнаружили: истончение сетчатки и изменения сосудов на глазном дне могут быть ранними индикаторами болезни Альцгеймера. Люди с такими признаками чаще демонстрируют когнитивный спад уже в 45 лет — на десятилетия раньше традиционного возраста постановки диагноза.

"Наш мозг опирается на тонкую настройку взаимодействий между нейронами и иммунными клетками. А запахи, зрение и слух — важные маркеры этих процессов", — объясняет доктор и соавтор исследования Ашли Барретт-Янг.

Особенно высокий риск у людей с двойной сенсорной потерей — одновременно зрения и слуха. Парадоксально, но даже катаракта, если её не лечить, может повысить риск Альцгеймера в 2,4 раза. При этом операция по её удалению, наоборот, снижает вероятность деменции.

Что могут показать глаза

По данным обзора Beyond Vision, ухудшение зрения часто предшествует деменции на несколько лет. Важно следить за:

  • истончением сетчатки;

  • сужением артерий и расширением вен на глазном дне;

  • ухудшением цветового восприятия;

  • проблемами с контрастом и восприятием расстояния.

Простая проверка — большая польза

Исследование на основе 45-летнего наблюдения за новозеландцами показало: сканирование глаз в среднем возрасте может стать эффективным и недорогим способом выявить людей в группе риска. И хотя окончательный диагноз требует большего, офтальмологические обследования уже сейчас могут дать предупреждение.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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