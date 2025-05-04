Пахнет свежестью — действует на мозг: очень влияет на когнитивные функции

Исследователи из Университета Cima Universidad de Navarra обнаружили, что обычная ментоловая отдушка — компонент мяты — может положительно влиять на работу мозга и даже тормозить развитие болезни Альцгеймера. Причём эффект достигается всего лишь при вдыхании аромата.
Ментол — органическое соединение, получаемое из эфирных масел различных видов мяты. Он известен своим охлаждающим эффектом и используется в лекарствах от боли в горле, косметике и даже пищевой промышленности. Но теперь его свойства могут оказаться полезными и в неврологии.
В экспериментах с животными выяснилось, что регулярное вдыхание ментола снижает уровень белка IL-1β, связанного с воспалительными процессами в мозге. Его снижение, в свою очередь, улучшает когнитивные функции — как у больных Альцгеймером, так и у здоровых молодых особей.
Доктор Хуан Хосе Ласарте, руководитель программы по иммунологии, отмечает:
"Даже кратковременное воздействие ментола в течение шести месяцев предотвратило когнитивный спад и улучшило память у здоровых животных".
Исследование также показало, что блокировка активности регуляторных Т-клеток — особого типа иммунных клеток — усиливала этот эффект. Всё это указывает на то, что ключевую роль может играть воспаление, а ментол помогает его подавлять.
Учёные подчеркивают: запахи оказывают прямое влияние на мозг, и, возможно, именно обоняние станет одним из новых путей в терапии нейродегенеративных заболеваний.
Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40-70 до 92 %).
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