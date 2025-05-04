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Намазал — и тишина: мазь из холодильника, которая лечит почти всё

2:03
Здоровье

Эта простая в приготовлении мазь с воском и яичным желтком помогает при десятках заболеваний — от воспалений и ожогов до кист, мастита и гнойных отитов. Не требует дорогих лекарств и используется как наружно, так и внутренне.

Пенка для умывания
Фото: commons.wikimedia.org by NordPack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пенка для умывания

Как приготовить

В эмалированной кастрюле разогрейте 1 стакан рафинированного растительного масла, добавьте кусок пчелиного воска размером со спичечный коробок. После полного растворения воска добавьте половину измельчённого варёного желтка, постепенно, помешивая. Снимите с огня, дайте настояться 10-15 минут. Процедите через ткань и храните в холодильнике в стеклянной баночке. Перед использованием подогревайте на водяной бане до 40 °C.

При каких проблемах помогает

  • Гайморит - капать в нос 1-2 раза с интервалом в час.
  • Гнойный отит - ватный тампон в ухо, смазать за ухом.
  • Гнойная ангина, абсцессы в горле - компрессы на шею, повторять каждый час.
  • Фурункулы, ожоги, экзема, язвы, гангрена - прикладывать салфетки с мазью, менять каждые 2 часа.
  • Зубная боль - мазать дёсна и зуб.
  • Кисты яичников, воспаления, мастит - тампоны с мазью во влагалище, утром и вечером.
  • Фибромиома - компрессы на грудь, каждые 2 часа.
  • Артроз, боли в коленях, остеохондроз - компрессы на ночь.
  • При бронхите и боли в желудке - по &frac12 ч. л. 3 раза в день до еды.

Альтернативный вариант

Для суставов и бронхов: 1 стакан топлёного животного жира + 100 г растительного масла + 1 ст. л. почек берёзы + 50 г прополиса. Топить на водяной бане 3 часа, затем добавить прополис, затем масло, ещё немного подержать. Процедить, остудить и хранить в холодильнике.

Уточнения

Синуси́т (новолат. sinusitis, от лат. sinus - пазуха и лат. -itis - суффикс, означающий воспаление; синонимы: синуи́т, ри́носинусит) — воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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