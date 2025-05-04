Намазал — и тишина: мазь из холодильника, которая лечит почти всё

Эта простая в приготовлении мазь с воском и яичным желтком помогает при десятках заболеваний — от воспалений и ожогов до кист, мастита и гнойных отитов. Не требует дорогих лекарств и используется как наружно, так и внутренне.
В эмалированной кастрюле разогрейте 1 стакан рафинированного растительного масла, добавьте кусок пчелиного воска размером со спичечный коробок. После полного растворения воска добавьте половину измельчённого варёного желтка, постепенно, помешивая. Снимите с огня, дайте настояться 10-15 минут. Процедите через ткань и храните в холодильнике в стеклянной баночке. Перед использованием подогревайте на водяной бане до 40 °C.
Для суставов и бронхов: 1 стакан топлёного животного жира + 100 г растительного масла + 1 ст. л. почек берёзы + 50 г прополиса. Топить на водяной бане 3 часа, затем добавить прополис, затем масло, ещё немного подержать. Процедить, остудить и хранить в холодильнике.
Синуси́т (новолат. sinusitis, от лат. sinus - пазуха и лат. -itis - суффикс, означающий воспаление; синонимы: синуи́т, ри́носинусит) — воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".