Намазал — и тишина: мазь из холодильника, которая лечит почти всё

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эта простая в приготовлении мазь с воском и яичным желтком помогает при десятках заболеваний — от воспалений и ожогов до кист, мастита и гнойных отитов. Не требует дорогих лекарств и используется как наружно, так и внутренне.

Фото: commons.wikimedia.org by NordPack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пенка для умывания

Как приготовить

В эмалированной кастрюле разогрейте 1 стакан рафинированного растительного масла, добавьте кусок пчелиного воска размером со спичечный коробок. После полного растворения воска добавьте половину измельчённого варёного желтка, постепенно, помешивая. Снимите с огня, дайте настояться 10-15 минут. Процедите через ткань и храните в холодильнике в стеклянной баночке. Перед использованием подогревайте на водяной бане до 40 °C.

При каких проблемах помогает

Гайморит - капать в нос 1-2 раза с интервалом в час.

- капать в нос 1-2 раза с интервалом в час. Гнойный отит - ватный тампон в ухо, смазать за ухом.

- ватный тампон в ухо, смазать за ухом. Гнойная ангина, абсцессы в горле - компрессы на шею, повторять каждый час.

- компрессы на шею, повторять каждый час. Фурункулы, ожоги, экзема, язвы, гангрена - прикладывать салфетки с мазью, менять каждые 2 часа.

- прикладывать салфетки с мазью, менять каждые 2 часа. Зубная боль - мазать дёсна и зуб.

- мазать дёсна и зуб. Кисты яичников, воспаления, мастит - тампоны с мазью во влагалище, утром и вечером.

- тампоны с мазью во влагалище, утром и вечером. Фибромиома - компрессы на грудь, каждые 2 часа.

- компрессы на грудь, каждые 2 часа. Артроз, боли в коленях, остеохондроз - компрессы на ночь.

- компрессы на ночь. При бронхите и боли в желудке - по ½ ч. л. 3 раза в день до еды.

Альтернативный вариант

Для суставов и бронхов: 1 стакан топлёного животного жира + 100 г растительного масла + 1 ст. л. почек берёзы + 50 г прополиса. Топить на водяной бане 3 часа, затем добавить прополис, затем масло, ещё немного подержать. Процедить, остудить и хранить в холодильнике.

Уточнения

Синуси́т (новолат. sinusitis, от лат. sinus - пазуха и лат. -itis - суффикс, означающий воспаление; синонимы: синуи́т, ри́носинусит) — воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа.

