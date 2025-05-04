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"Папа просто неловкий": дочь Билла Гейтса раскрыла его личную тайну

1:55
Здоровье

22-летняя дочь Билла Гейтса Фиби Гейс впервые публично заговорила о возможной диагностике отца — одного из самых известных людей в мире технологий. В подкасте Call Her Daddy, вышедшем 30 апреля, девушка заявила, что её отец, по её словам, страдает синдромом Аспергера.

Билл Гейтс
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission - Photographer: Lukasz Kobus, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Билл Гейтс

"Это может быть пугающе для других, но для меня это просто смешно. Мой папа всегда был социально неловким. Он сам говорил, что у него синдром Аспергера", — призналась Фиби.

Сам Гейтс диагноз не подтверждал, но намекал

Официально Билл Гейтс никогда не заявлял о наличии синдрома Аспергера. Однако в своих мемуарах Source Code, изданных в 2025 году, он писал, что "вероятно, оказался бы в спектре аутизма", если бы рос сегодня.

"В детстве не было понимания, что мозг некоторых людей обрабатывает информацию иначе. Родители не имели инструкций, как справляться с сыном, который был одержим определёнными проектами и мог казаться грубым, даже не замечая этого", — делится он.

Гейтс также вспоминал, как с юных лет ощущал, что "отличается от сверстников" по уровню энергии и концентрации. В феврале 2025 года он говорил об этом в интервью Axios, подчёркивая, что его поведение с детства вызывало у окружающих непонимание.

Личность вне шаблонов

Эта история снова возвращает общество к разговору о том, как нейроразнообразие может проявляться у людей, достигших глобального успеха. Гейтс не имеет официального диагноза, но его признания о детстве, одержимостях и социальном дискомфорте добавляют к образу гения ещё один важный штрих — личную уязвимость.

Уточнения

Уи́льям Ге́нри Гейтс III (англ. William Henry Gates III; 28 октября 1955, Сиэтл, Вашингтон), более известный как Билл Гейтс (англ. Bill Gates) — американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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