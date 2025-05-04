"Папа просто неловкий": дочь Билла Гейтса раскрыла его личную тайну

22-летняя дочь Билла Гейтса Фиби Гейс впервые публично заговорила о возможной диагностике отца — одного из самых известных людей в мире технологий. В подкасте Call Her Daddy, вышедшем 30 апреля, девушка заявила, что её отец, по её словам, страдает синдромом Аспергера.
"Это может быть пугающе для других, но для меня это просто смешно. Мой папа всегда был социально неловким. Он сам говорил, что у него синдром Аспергера", — призналась Фиби.
Официально Билл Гейтс никогда не заявлял о наличии синдрома Аспергера. Однако в своих мемуарах Source Code, изданных в 2025 году, он писал, что "вероятно, оказался бы в спектре аутизма", если бы рос сегодня.
"В детстве не было понимания, что мозг некоторых людей обрабатывает информацию иначе. Родители не имели инструкций, как справляться с сыном, который был одержим определёнными проектами и мог казаться грубым, даже не замечая этого", — делится он.
Гейтс также вспоминал, как с юных лет ощущал, что "отличается от сверстников" по уровню энергии и концентрации. В феврале 2025 года он говорил об этом в интервью Axios, подчёркивая, что его поведение с детства вызывало у окружающих непонимание.
Эта история снова возвращает общество к разговору о том, как нейроразнообразие может проявляться у людей, достигших глобального успеха. Гейтс не имеет официального диагноза, но его признания о детстве, одержимостях и социальном дискомфорте добавляют к образу гения ещё один важный штрих — личную уязвимость.
Уи́льям Ге́нри Гейтс III (англ. William Henry Gates III; 28 октября 1955, Сиэтл, Вашингтон), более известный как Билл Гейтс (англ. Bill Gates) — американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.
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