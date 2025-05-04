Вместо таблеток: простой продукт, который разгоняет давление вниз

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Здоровье

Каждый шестой житель Франции страдает от повышенного давления, и, как оказалось, облегчение может прийти с неожиданной стороны — от обычного яичного белка. Исследования показали, что содержащиеся в нём пептиды способны мягко снижать артериальное давление и поддерживать здоровье сосудов.

Врач измеряет давление
Фото: Flickr by agilemktg1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач измеряет давление

Что говорит наука

Учёные изучали влияние гидролизатов белка — очищенных от овотрансферрина и стандартных — на организм крыс. Оба варианта в дозе 1 г/кг ежедневно в течение 9 дней показали стойкое снижение как систолического, так и диастолического давления без влияния на частоту сердечных сокращений.

Кроме того, белок активировал ферменты, улучшающие состояние сосудов, и снижал уровень веществ, провоцирующих гипертонию. Один из видов гидролизата, напротив, повышал концентрацию белка, защищающего сердце и артерии.

Почему именно яичный белок

По словам доктора Жеральда Кирзека, белок содержит пептиды, блокирующие фермент, аналогичный тому, на который воздействуют препараты от давления. Это способствует расширению сосудов и нормализации давления. А ещё у белка почти нет побочных эффектов, он недорог и богат полноценными белками.

Плюс: белок в варёном виде усваивается лучше, чем большинство пищевых добавок.

Сколько и как употреблять

Оптимальная дозировка, по мнению специалиста, — 2-3 белка в день в сочетании с диетой DASH (много калия, мало соли). Это может усилить эффект и служить мягкой поддержкой при лёгкой или умеренной гипертонии.

Но полностью полагаться на белок не стоит. Доказательств на людях пока мало, а при аллергии на яйца он и вовсе противопоказан. Лучший подход — сочетание питания, движения и умеренной медикаментозной поддержки. Идеальный рецепт от врача? Омлет из белков с листьями шпината — вкусно и полезно.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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