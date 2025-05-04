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Эта зелень вкуснее петрушки и умеет держать давление под контролем

1:49
Здоровье

Забытая пряность возвращается в моду — кервель садовый, родственник петрушки и укропа, не только придаёт блюдам аромат, но и помогает нормализовать давление. Особенно полезна эта зелень людям с гипертонией: благодаря высокому содержанию калия и антиоксидантов она способна снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Зелень
Фото: pxhere
Зелень

Чем полезен кервель

Кервель — однолетнее травянистое растение из семейства сельдерейных, происходящее из Европы и Азии. Оно богато:

  • калием, кальцием, магнием, железом и цинком;

  • витаминами A, C и группы B (включая фолиевую кислоту и рибофлавин);

  • антиоксидантами, такими как зеаксантин и лютеин.

Эти вещества поддерживают работу сердца, регулируют давление и борются со свободными радикалами. Помимо этого, кервель улучшает пищеварение, регулирует аппетит и помогает при вздутии живота.

Аромат и применение

На вкус кервель напоминает петрушку, но его аромат — мягкий, с нотками аниса и укропа. Эту пряность часто используют в салатах, супах, блюдах из рыбы, мяса и даже в омлетах. Кервель способен украсить любое блюдо, сделав его и вкуснее, и полезнее.

Как вырастить дома

Кервель отлично подходит для выращивания в домашних условиях:

  • посев — весной или в начале лета;

  • место — полутень, рыхлая и плодородная почва;

  • полив — регулярный, чтобы почва оставалась влажной, но не мокрой;

  • всходы появляются через 2-3 недели, семена нуждаются в свете.

Вырастить кервель можно даже на подоконнике — и свежая, ароматная зелень всегда будет под рукой.

Уточнения

Ке́рвель ажу́рный или Купырь бутенели́стный, или Кервель обыкнове́нный (лат. Anthríscus cerefólium) — вид однолетних растений из рода Купырь (Anthriscus) семейства Зонтичные (Apiaceae).
Применяется в кулинарии и в качестве лекарственного растения.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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