Эта зелень вкуснее петрушки и умеет держать давление под контролем

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Забытая пряность возвращается в моду — кервель садовый, родственник петрушки и укропа, не только придаёт блюдам аромат, но и помогает нормализовать давление. Особенно полезна эта зелень людям с гипертонией: благодаря высокому содержанию калия и антиоксидантов она способна снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: pxhere Зелень

Чем полезен кервель

Кервель — однолетнее травянистое растение из семейства сельдерейных, происходящее из Европы и Азии. Оно богато:

калием, кальцием, магнием, железом и цинком;

витаминами A, C и группы B (включая фолиевую кислоту и рибофлавин);

антиоксидантами, такими как зеаксантин и лютеин.

Эти вещества поддерживают работу сердца, регулируют давление и борются со свободными радикалами. Помимо этого, кервель улучшает пищеварение, регулирует аппетит и помогает при вздутии живота.

Аромат и применение

На вкус кервель напоминает петрушку, но его аромат — мягкий, с нотками аниса и укропа. Эту пряность часто используют в салатах, супах, блюдах из рыбы, мяса и даже в омлетах. Кервель способен украсить любое блюдо, сделав его и вкуснее, и полезнее.

Как вырастить дома

Кервель отлично подходит для выращивания в домашних условиях:

посев — весной или в начале лета;

место — полутень, рыхлая и плодородная почва;

полив — регулярный, чтобы почва оставалась влажной, но не мокрой;

всходы появляются через 2-3 недели, семена нуждаются в свете.

Вырастить кервель можно даже на подоконнике — и свежая, ароматная зелень всегда будет под рукой.

Уточнения

Ке́рвель ажу́рный или Купырь бутенели́стный, или Кервель обыкнове́нный (лат. Anthríscus cerefólium) — вид однолетних растений из рода Купырь (Anthriscus) семейства Зонтичные (Apiaceae).

Применяется в кулинарии и в качестве лекарственного растения.

