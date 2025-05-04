Что ни в коем случае нельзя есть с шашлыком: желудок отомстит мгновенно

Пикник на природе, мангал, ароматный шашлык — ну как тут обойтись без бокала любимого напитка? Но не всё, что весело пузырится в бокале, одинаково безвредно. Некоторые алкогольные напитки способны превратить приятный вечер в испытание для вашего ЖКТ. Разбираемся, какой алкоголь — самый вредный в паре с шашлыком, и почему.
Врачи не рекомендуют сочетать шашлык с газированными и сладкими напитками — это удар по организму сразу по нескольким фронтам. Газ из шампанского, пива и коктейлей на основе газировки ускоряет всасывание алкоголя. Итог: опьянение наступает быстрее, интоксикация сильнее, а весёлый вечер может закончиться тяжёлым утром.
Сахар, который часто добавляют в алкогольные напитки, повышает их калорийность. Получается, что один бокал превращается в настоящий десерт, а если таких бокалов несколько… привет, лишние килограммы и тяжесть в животе. Особенно опасны сладкие коктейли — в них сочетаются газ, сахар и алкоголь, что превращает их в трио зла для вашей поджелудочной.
Пиво кажется безобидным. Но одна бутылка по калорийности может быть сравнима с порцией белого хлеба. Учитывая, что шашлык сам по себе — калорийное блюдо, такое сочетание не лучшим образом скажется на фигуре и пищеварении. Да и объём выпитого пива обычно превышает один бокал.
Когда в желудке одновременно оказываются мясо, жир, алкоголь, сахар и углекислый газ, организм не радуется, а напрягается. Печень бросает все силы на переработку алкоголя, забывая о жирах и углеводах. В результате — тяжесть, вздутие, нарушение пищеварения и возможные сбои в работе поджелудочной железы.
Если уж без алкоголя — никак, выберите сухое вино в умеренном количестве. Оно не содержит сахара и не газировано, а значит, не нагружает организм дополнительно. А лучше — подайте к мясу охлаждённую воду с лимоном, домашний морс или травяной чай. И вкусно, и безопасно.
Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш - вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".