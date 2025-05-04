Что ни в коем случае нельзя есть с шашлыком: желудок отомстит мгновенно

2:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пикник на природе, мангал, ароматный шашлык — ну как тут обойтись без бокала любимого напитка? Но не всё, что весело пузырится в бокале, одинаково безвредно. Некоторые алкогольные напитки способны превратить приятный вечер в испытание для вашего ЖКТ. Разбираемся, какой алкоголь — самый вредный в паре с шашлыком, и почему.

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Пузырьки — не просто весело, а опасно

Врачи не рекомендуют сочетать шашлык с газированными и сладкими напитками — это удар по организму сразу по нескольким фронтам. Газ из шампанского, пива и коктейлей на основе газировки ускоряет всасывание алкоголя. Итог: опьянение наступает быстрее, интоксикация сильнее, а весёлый вечер может закончиться тяжёлым утром.

Сладкий алкоголь — двойная ловушка

Сахар, который часто добавляют в алкогольные напитки, повышает их калорийность. Получается, что один бокал превращается в настоящий десерт, а если таких бокалов несколько… привет, лишние килограммы и тяжесть в животе. Особенно опасны сладкие коктейли — в них сочетаются газ, сахар и алкоголь, что превращает их в трио зла для вашей поджелудочной.

Пиво — хлеб в бутылке

Пиво кажется безобидным. Но одна бутылка по калорийности может быть сравнима с порцией белого хлеба. Учитывая, что шашлык сам по себе — калорийное блюдо, такое сочетание не лучшим образом скажется на фигуре и пищеварении. Да и объём выпитого пива обычно превышает один бокал.

Почему тяжело после застолья

Когда в желудке одновременно оказываются мясо, жир, алкоголь, сахар и углекислый газ, организм не радуется, а напрягается. Печень бросает все силы на переработку алкоголя, забывая о жирах и углеводах. В результате — тяжесть, вздутие, нарушение пищеварения и возможные сбои в работе поджелудочной железы.

Чем запивать шашлык правильно

Если уж без алкоголя — никак, выберите сухое вино в умеренном количестве. Оно не содержит сахара и не газировано, а значит, не нагружает организм дополнительно. А лучше — подайте к мясу охлаждённую воду с лимоном, домашний морс или травяной чай. И вкусно, и безопасно.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш - вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале.

