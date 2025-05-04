Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запах, который не уходит: трюк, изменивший всё, кроме флакона
Пышный, тёплый, масляный: каравай, который покорит всех за столом
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Сад, как в кино, своими руками: идеи, которые украсят даже пустой участок
Самый спокойный уголок Великобритании: что скрывает деревня с рекордно низкой плотностью населения
Какие валюты будут приносить прибыль в 2025 году: ни доллар, ни евро
Одна фраза — и вас остановят надолго: что нельзя говорить инспектору
Сигнал из космоса: засекреченные снимки космоса хранили тайну о чужой планете
Улучшает почву, зовёт пчёл и не боится морозов: растение, которое работает

Вы едите бананы каждый день — но не знаете, что на самом деле они делают с телом

3:19
Здоровье

Банан — не просто удобный перекус. Этот фрукт, знакомый каждому с детства, обладает внушительным набором полезных свойств. Его влияние на здоровье куда глубже, чем принято считать, рассказывает новостной портал Медпульс. Благодаря сбалансированному составу, банан подходит почти всем и может стать отличной частью ежедневного рациона.

банан
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
банан

Что внутри банана

Всего 100 граммов банана дают около 90 килокалорий, при этом содержат:

  • углеводы — 22 г
  • клетчатку — 2 г
  • жиры — менее 0,5 г
  • магний — 30 мг
  • витамин С — 12 мг
  • витамин B6
  • калий, кальций, цинк и другие микроэлементы

Этот набор делает банан источником энергии, питания и комфорта для организма.

Чем полезен банан для здоровья

  • Быстрый приток энергии. Благодаря простым сахарам, банан незаменим перед физической нагрузкой или в моменты усталости. Именно поэтому его часто едят спортсмены.
  • Поддержка пищеварения. Клетчатка помогает нормализовать работу кишечника, справляется как с запорами, так и с лёгкой диареей.
  • Калий против давления. Высокое содержание калия и низкий уровень натрия делают банан союзником в борьбе с гипертонией.
  • Здоровье желудка. Бананы способны снижать кислотность и помогают предотвратить изжогу и даже язвенные процессы.
  • Настроение и сон. Благодаря триптофану, который превращается в серотонин, банан влияет на эмоциональное состояние и качество сна. Его иногда называют «фруктом хорошего настроения».

Бананы также могут смягчить симптомы ПМС у женщин, а витамин B6 помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

Как правильно есть бананы

Не всем известно, что внутри банана находятся волокна-флоэмы — тонкие нити, которые распределяют питание по мякоти. Их часто выбрасывают, а зря: они богаты полезными веществами, и их рекомендуется съедать вместе с основным плодом.

Как хранить, чтобы сохранить

Лучше всего подвешивать бананы, а не класть на стол. Так они меньше мнутся и дольше остаются свежими. Холод — не их друг, в холодильнике бананы темнеют и теряют вкус.

Если вы хотите, чтобы банан дольше не созревал, держите его вдали от яблок — последние выделяют газ, ускоряющий дозревание.

Как выбрать безопасные бананы

Выбирая между обычными, органическими и Fairtrade-бананами, стоит помнить:

  • Обычные бананы могут содержать остатки химикатов, таких как тиабендазол.
  • Органические бананы выращиваются без пестицидов — они безопаснее для организма.
  • Бананы Fairtrade — это не только продукт, но и этика: честный труд, адекватная оплата и меньшее воздействие на окружающую среду.

В странах, где выращивают бананы, часто действуют минимальные стандарты труда, и условия могут быть далеки от комфортных. Покупая этичные продукты, вы поддерживаете не только своё здоровье, но и справедливость в мировом производстве.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Сейчас читают
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Экономика и бизнес
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги Аудио 
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Красота и стиль
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры Аудио 
Загадка Луны почти решена: что нашли астрономы внутри
Наука и техника
Загадка Луны почти решена: что нашли астрономы внутри Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Последние материалы
Улучшает почву, зовёт пчёл и не боится морозов: растение, которое работает
Один штрих — и глаза засияли, как золотая монета на солнце
Россияне могут получить штрафы за разведение коров и свиней: все подробности
Не только гладить: что может делать ребёнок, если в доме появился хвостатый
Вы едите бананы каждый день — но не знаете, что на самом деле они делают с телом
Почему в одной теплице всё ломится от помидоров, а в другой — пусто: причина вас удивит
Забудьте про химчистку: вот как отстирать матрас дома
Удивительная деревня Крастер: откройте для себя секреты величия древних замков и легендарной копчёной рыбы
Пирожки за полчаса: рецепт для тех, кто всегда в пути
Реальный киберпанк: ученые создали гибрид компьютера и человеческого мозга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.