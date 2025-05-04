Вы едите бананы каждый день — но не знаете, что на самом деле они делают с телом

Банан — не просто удобный перекус. Этот фрукт, знакомый каждому с детства, обладает внушительным набором полезных свойств. Его влияние на здоровье куда глубже, чем принято считать, рассказывает новостной портал Медпульс. Благодаря сбалансированному составу, банан подходит почти всем и может стать отличной частью ежедневного рациона.
Всего 100 граммов банана дают около 90 килокалорий, при этом содержат:
Этот набор делает банан источником энергии, питания и комфорта для организма.
Бананы также могут смягчить симптомы ПМС у женщин, а витамин B6 помогает стабилизировать уровень сахара в крови.
Не всем известно, что внутри банана находятся волокна-флоэмы — тонкие нити, которые распределяют питание по мякоти. Их часто выбрасывают, а зря: они богаты полезными веществами, и их рекомендуется съедать вместе с основным плодом.
Лучше всего подвешивать бананы, а не класть на стол. Так они меньше мнутся и дольше остаются свежими. Холод — не их друг, в холодильнике бананы темнеют и теряют вкус.
Если вы хотите, чтобы банан дольше не созревал, держите его вдали от яблок — последние выделяют газ, ускоряющий дозревание.
Выбирая между обычными, органическими и Fairtrade-бананами, стоит помнить:
В странах, где выращивают бананы, часто действуют минимальные стандарты труда, и условия могут быть далеки от комфортных. Покупая этичные продукты, вы поддерживаете не только своё здоровье, но и справедливость в мировом производстве.
Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".