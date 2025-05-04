Вы едите бананы каждый день — но не знаете, что на самом деле они делают с телом

3:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Банан — не просто удобный перекус. Этот фрукт, знакомый каждому с детства, обладает внушительным набором полезных свойств. Его влияние на здоровье куда глубже, чем принято считать, рассказывает новостной портал Медпульс. Благодаря сбалансированному составу, банан подходит почти всем и может стать отличной частью ежедневного рациона.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain банан

Что внутри банана

Всего 100 граммов банана дают около 90 килокалорий, при этом содержат:

углеводы — 22 г

клетчатку — 2 г

жиры — менее 0,5 г

магний — 30 мг

витамин С — 12 мг

витамин B6

калий, кальций, цинк и другие микроэлементы

Этот набор делает банан источником энергии, питания и комфорта для организма.

Чем полезен банан для здоровья

Быстрый приток энергии . Благодаря простым сахарам, банан незаменим перед физической нагрузкой или в моменты усталости. Именно поэтому его часто едят спортсмены.

. Благодаря простым сахарам, банан незаменим перед физической нагрузкой или в моменты усталости. Именно поэтому его часто едят спортсмены. Поддержка пищеварения . Клетчатка помогает нормализовать работу кишечника, справляется как с запорами, так и с лёгкой диареей.

. Клетчатка помогает нормализовать работу кишечника, справляется как с запорами, так и с лёгкой диареей. Калий против давления. Высокое содержание калия и низкий уровень натрия делают банан союзником в борьбе с гипертонией.

Высокое содержание калия и низкий уровень натрия делают банан союзником в борьбе с гипертонией. Здоровье желудка. Бананы способны снижать кислотность и помогают предотвратить изжогу и даже язвенные процессы.

Бананы способны снижать кислотность и помогают предотвратить изжогу и даже язвенные процессы. Настроение и сон. Благодаря триптофану, который превращается в серотонин, банан влияет на эмоциональное состояние и качество сна. Его иногда называют «фруктом хорошего настроения».

Бананы также могут смягчить симптомы ПМС у женщин, а витамин B6 помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

Как правильно есть бананы

Не всем известно, что внутри банана находятся волокна-флоэмы — тонкие нити, которые распределяют питание по мякоти. Их часто выбрасывают, а зря: они богаты полезными веществами, и их рекомендуется съедать вместе с основным плодом.

Как хранить, чтобы сохранить

Лучше всего подвешивать бананы, а не класть на стол. Так они меньше мнутся и дольше остаются свежими. Холод — не их друг, в холодильнике бананы темнеют и теряют вкус.

Если вы хотите, чтобы банан дольше не созревал, держите его вдали от яблок — последние выделяют газ, ускоряющий дозревание.

Как выбрать безопасные бананы

Выбирая между обычными, органическими и Fairtrade-бананами, стоит помнить:

Обычные бананы могут содержать остатки химикатов, таких как тиабендазол.

могут содержать остатки химикатов, таких как тиабендазол. Органические бананы выращиваются без пестицидов — они безопаснее для организма.

выращиваются без пестицидов — они безопаснее для организма. Бананы Fairtrade — это не только продукт, но и этика: честный труд, адекватная оплата и меньшее воздействие на окружающую среду.

В странах, где выращивают бананы, часто действуют минимальные стандарты труда, и условия могут быть далеки от комфортных. Покупая этичные продукты, вы поддерживаете не только своё здоровье, но и справедливость в мировом производстве.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

