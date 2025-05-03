Кальций без таблеток: этот дешёвый продукт работает лучше молочной диеты

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Молоко — это первое, о чём вспоминают, когда речь заходит о кальции. Но диетологи уже давно знают: есть куда более мощный источник этого минерала. Причём доступный, удобный и с долгим сроком хранения.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain консервы

"Консервированные сардины с косточками содержат в два раза больше кальция, чем молоко — я всегда рекомендую их своим пациентам", — утверждает диетолог Фаусто Фаджиоли Фонсека.

Почему сардины выигрывают у молока

В 100 г консервированных сардин с косточками — около 380 мг кальция. Для сравнения, 100 мл молока дают лишь 120 мг. Выходит, в сардинах кальция больше в 2-3 раза.

Но это ещё не всё. Сардины — это:

ценные омега-3 жирные кислоты,

белок высокого качества,

витамин D, который помогает усвоению кальция.

А всё вместе — это настоящий коктейль для здоровья костей, зубов и даже мышц.

Косточки — не мусор, а суперфуд

Да, именно косточки сардин содержат максимум кальция. Многие их избегают — боятся текстуры или неприятных ощущений. Но зря: мягкие и безопасные, они легко усваиваются и приносят огромную пользу.

Как есть сардины вкусно и с пользой

В салат - с зеленью и овощами. Просто и полезно.

На тост - разомните с лимонным соком и оливковым маслом.

В горячие блюда - добавляйте в пасту, ризотто или запеканки.

Экспериментируйте — это проще, чем кажется.

Еда, которая работает лучше таблеток

Вместо дорогих БАДов и молочных коктейлей, у вас под рукой — баночка сардин. Дёшево, питательно, удобно. Идеально для занятых, экономных и разумных.

Уточнения

Сардина — промысловое название трёх родов рыб семейства сельдевых — сардина пильчарда (Sardina), сардинопс (Sardinops) и сардинелла (Sardinella).

