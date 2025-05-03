Молоко — это первое, о чём вспоминают, когда речь заходит о кальции. Но диетологи уже давно знают: есть куда более мощный источник этого минерала. Причём доступный, удобный и с долгим сроком хранения.
"Консервированные сардины с косточками содержат в два раза больше кальция, чем молоко — я всегда рекомендую их своим пациентам", — утверждает диетолог Фаусто Фаджиоли Фонсека.
В 100 г консервированных сардин с косточками — около 380 мг кальция. Для сравнения, 100 мл молока дают лишь 120 мг. Выходит, в сардинах кальция больше в 2-3 раза.
Но это ещё не всё. Сардины — это:
ценные омега-3 жирные кислоты,
белок высокого качества,
витамин D, который помогает усвоению кальция.
А всё вместе — это настоящий коктейль для здоровья костей, зубов и даже мышц.
Да, именно косточки сардин содержат максимум кальция. Многие их избегают — боятся текстуры или неприятных ощущений. Но зря: мягкие и безопасные, они легко усваиваются и приносят огромную пользу.
В салат - с зеленью и овощами. Просто и полезно.
На тост - разомните с лимонным соком и оливковым маслом.
В горячие блюда - добавляйте в пасту, ризотто или запеканки.
Экспериментируйте — это проще, чем кажется.
Вместо дорогих БАДов и молочных коктейлей, у вас под рукой — баночка сардин. Дёшево, питательно, удобно. Идеально для занятых, экономных и разумных.
Сардина — промысловое название трёх родов рыб семейства сельдевых — сардина пильчарда (Sardina), сардинопс (Sardinops) и сардинелла (Sardinella).
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".