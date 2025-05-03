Пузырьки против голода: минеральная вода может обмануть ваш аппетит

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотя газированная вода имеет кислую среду, она может оказывать неожиданные положительные эффекты на организм. Один из них — влияние на уровень лептина, гормона, отвечающего за чувство сытости.

Фото: Designed by Freepik by kamranaydinov is licensed under Public domian Девушка со стаканом воды

Полезные свойства с газом

Минеральная вода богата натрием, хлоридом, кальцием, йодом, калием и магнием — эти вещества не только формируют её вкус, но и определяют её лечебные качества. Особенно полезна она при обезвоживании или сильном потоотделении, так как помогает восполнить электролиты.

Но самое любопытное: газированная вода может стать союзником в борьбе за стройность. Как сообщают журналисты портала klik.hr со ссылкой на Krstarica, она:

регулирует аппетит,

стимулирует пищеварение,

поддерживает работу почек,

помогает сохранить концентрацию и оптимальную температуру тела,

улучшает настроение.

Лептин — гормон, о котором не говорят

Одним из малоизвестных эффектов газированной воды является способность повышать уровень лептина. Это усиливает ощущение сытости, что делает воду особенно полезной для тех, кто соблюдает диету или стремится контролировать аппетит.

Но есть важное "но"

Сразу после тренировки пить большое количество кислой минеральной воды не стоит. Это может нарушить электролитный баланс, а организм воспримет это как стресс.

Также важно помнить, что не вся вода одинакова: между минеральной и обычной водопроводной водой часто существует разница в качестве и составе минералов.

Уточнения

Лепти́н (от др.-греч. λεπτός - тонкий) — пептидный гормон, регулирующий энергетический обмен, который преимущественно вырабатывается жировыми клетками и энтероцитами в тонкой кишке.

