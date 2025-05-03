Вы удивитесь, но магниевый дефицит — не редкость, а реальность, с которой сталкиваются даже те, кто считает себя здоровым. Вялость, ночные судороги, раздражительность или сбивчивый пульс — всё это может быть сигналом, что организму не хватает магния. Но прежде чем тянуться за аптечными добавками, загляните в фруктовую корзину.
Обратите внимание на симптомы:
бессонница и хроническая усталость;
частые мышечные спазмы (особенно ночью);
скачки настроения, тревожность;
нерегулярный пульс;
головные боли, мигрени.
Если отметили у себя хотя бы несколько — стоит пересмотреть рацион.
Этот минерал регулирует работу сердца, участвует в передаче нервных импульсов, поддерживает мышцы и иммунитет. Особенно он необходим в периоды стрессов, физических и умственных нагрузок.
Многие недооценивают фрукты как источник магния. А зря. Некоторые из них богаче магнием, чем привычные продукты. И главное — вкуснее.
Топ-11 фруктов с высоким содержанием магния (мг/100 г):
Опунция — 85
Сушёный инжир — 68
Джекфрут — 37
Банан — 32
Дуриан (сушёный или замороженный) — 30
Авокадо — 29
Маракуйя — 29
Гуава — 22
Папайя — 21
Киви — 17
Чёрная смородина — 17
Добавьте банан в утреннюю кашу или смузи.
Положите авокадо на тост — с лимоном и щепоткой соли.
Замените конфеты сушёным инжиром.
Нарежьте киви или папайю в салат.
Из замороженной смородины получится отличный домашний шербет.
Совет: Заменяйте экзотику доступными аналогами. Нет опунции — ешьте инжир. Нет джекфрута — банан вполне справится.
Фрукты не только восполнят магний, но и обогатят рацион витаминами, антиоксидантами и клетчаткой. Природно, сладко и без побочных эффектов.
Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".