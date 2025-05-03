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Пульс скачет, спать не можешь, ноги сводит? Эти фрукты знают, в чём дело

2:18
Здоровье

Вы удивитесь, но магниевый дефицит — не редкость, а реальность, с которой сталкиваются даже те, кто считает себя здоровым. Вялость, ночные судороги, раздражительность или сбивчивый пульс — всё это может быть сигналом, что организму не хватает магния. Но прежде чем тянуться за аптечными добавками, загляните в фруктовую корзину.

Полезные продукты
Фото: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Полезные продукты

В каких случаях стоит заподозрить нехватку магния

Обратите внимание на симптомы:

  • бессонница и хроническая усталость;

  • частые мышечные спазмы (особенно ночью);

  • скачки настроения, тревожность;

  • нерегулярный пульс;

  • головные боли, мигрени.

Если отметили у себя хотя бы несколько — стоит пересмотреть рацион.

Почему магний важен

Этот минерал регулирует работу сердца, участвует в передаче нервных импульсов, поддерживает мышцы и иммунитет. Особенно он необходим в периоды стрессов, физических и умственных нагрузок.

Где взять магний, кроме таблеток

Многие недооценивают фрукты как источник магния. А зря. Некоторые из них богаче магнием, чем привычные продукты. И главное — вкуснее.

Топ-11 фруктов с высоким содержанием магния (мг/100 г):

  • Опунция — 85

  • Сушёный инжир — 68

  • Джекфрут — 37

  • Банан — 32

  • Дуриан (сушёный или замороженный) — 30

  • Авокадо — 29

  • Маракуйя — 29

  • Гуава — 22

  • Папайя — 21

  • Киви — 17

  • Чёрная смородина — 17

Как легко включить их в рацион

  • Добавьте банан в утреннюю кашу или смузи.

  • Положите авокадо на тост — с лимоном и щепоткой соли.

  • Замените конфеты сушёным инжиром.

  • Нарежьте киви или папайю в салат.

  • Из замороженной смородины получится отличный домашний шербет.

Совет: Заменяйте экзотику доступными аналогами. Нет опунции — ешьте инжир. Нет джекфрута — банан вполне справится.

Фрукты не только восполнят магний, но и обогатят рацион витаминами, антиоксидантами и клетчаткой. Природно, сладко и без побочных эффектов.

Уточнения

Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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