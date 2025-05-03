Пульс скачет, спать не можешь, ноги сводит? Эти фрукты знают, в чём дело

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы удивитесь, но магниевый дефицит — не редкость, а реальность, с которой сталкиваются даже те, кто считает себя здоровым. Вялость, ночные судороги, раздражительность или сбивчивый пульс — всё это может быть сигналом, что организму не хватает магния. Но прежде чем тянуться за аптечными добавками, загляните в фруктовую корзину.

Фото: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Полезные продукты

В каких случаях стоит заподозрить нехватку магния

Обратите внимание на симптомы:

бессонница и хроническая усталость;

частые мышечные спазмы (особенно ночью);

скачки настроения, тревожность;

нерегулярный пульс;

головные боли, мигрени.

Если отметили у себя хотя бы несколько — стоит пересмотреть рацион.

Почему магний важен

Этот минерал регулирует работу сердца, участвует в передаче нервных импульсов, поддерживает мышцы и иммунитет. Особенно он необходим в периоды стрессов, физических и умственных нагрузок.

Где взять магний, кроме таблеток

Многие недооценивают фрукты как источник магния. А зря. Некоторые из них богаче магнием, чем привычные продукты. И главное — вкуснее.

Топ-11 фруктов с высоким содержанием магния (мг/100 г):

Опунция — 85

Сушёный инжир — 68

Джекфрут — 37

Банан — 32

Дуриан (сушёный или замороженный) — 30

Авокадо — 29

Маракуйя — 29

Гуава — 22

Папайя — 21

Киви — 17

Чёрная смородина — 17

Как легко включить их в рацион

Добавьте банан в утреннюю кашу или смузи.

Положите авокадо на тост — с лимоном и щепоткой соли.

Замените конфеты сушёным инжиром.

Нарежьте киви или папайю в салат.

Из замороженной смородины получится отличный домашний шербет.

Совет: Заменяйте экзотику доступными аналогами. Нет опунции — ешьте инжир. Нет джекфрута — банан вполне справится.

Фрукты не только восполнят магний, но и обогатят рацион витаминами, антиоксидантами и клетчаткой. Природно, сладко и без побочных эффектов.

Уточнения

Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.



