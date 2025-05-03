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Алкоголь, который не запрещают — он может продлить жизнь и снизить риски для сердца

1:46
Здоровье

Новое исследование с неожиданными результатами: некоторые виды алкоголя, включая белое вино и шампанское, могут быть не вредны, а полезны для сердца. Учёные проанализировали данные более полумиллиона человек из британского биобанка и пришли к выводу: риск внезапной остановки сердца можно снизить на 40-63%, если учитывать 56 различных факторов.

красное и белое вино
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
красное и белое вино

Что может спасти сердце

Среди защитных факторов исследователи отметили:

  • умеренное потребление белого вина и шампанского;

  • регулярное употребление фруктов;

  • стабильное психоэмоциональное состояние;

  • контроль массы тела и артериального давления;

  • уровень образования.

В течение 14 лет за состоянием здоровья наблюдали у более чем 500 000 человек. За этот период у 3147 участников развилось заболевание сердца. Результаты опубликованы в Canadian Journal of Cardiology.

Противоречия и неожиданные выводы

Учёные подчёркивают: механизмы, объясняющие потенциальную пользу умеренного потребления алкоголя, пока не ясны. Однако данные говорят о том, что привычное деление на "полезное" и "вредное" в контексте алкоголя может быть слишком упрощённым.

Интересно, что выводы противоречат стандартным рекомендациям, в том числе от Британского фонда сердца, который призывает вовсе сократить алкоголь в целях профилактики. Тем не менее, специалисты соглашаются: ключевую роль играет не только напиток, но и образ жизни в целом — отказ от курения, физическая активность, здоровое питание и медикаментозная поддержка при необходимости.

Уточнения

Кардиоло́гия (от др.-греч. καρδία - "сердце" и λόγος - "учение, наука") — обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека: строения и развития сердца и сосудов, их функций, а также заболеваний, включая изучение причин их возникновения, механизмов развития, клинических проявлений, вопросов диагностики, а также разработку эффективных методов их лечения и профилактики.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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