Врачи забили тревогу: один популярный продукт удваивает риск смерти

Куриное мясо - любимец ЗОЖ-сообщества, диетологов и домашних кухонь. Лёгкое, нежирное, богатое белком — что может пойти не так? Увы, всё чаще на этот "здоровый" продукт указывают пальцем онкологи. И причина вас удивит.
Пока красное мясо уже давно под подозрением из-за связи с раком кишечника, курица всегда казалась нейтральной альтернативой. Но новое исследование, проведённое итальянскими учёными, резко меняет картину. Наблюдая за почти 5000 взрослыми участниками в течение почти 20 лет, исследователи обнаружили тревожную закономерность: потребление более 300 г курятины в неделю — около 4 порций — удваивает риск смерти от онкологии ЖКТ.
А если порций больше четырёх — шанс умереть от рака любого типа увеличивается на 27%.
11 диагнозов, о которых никто не предупреждал
Речь не только о желудке или кишечнике. Частое потребление мяса птицы связано с 11 видами опухолей, включая поражения:
Мужчины оказались в группе большего риска, но выводы касаются всех.
Врачи объясняют это несколькими факторами:
Онколо́гия - раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".