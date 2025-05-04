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Врачи забили тревогу: один популярный продукт удваивает риск смерти

1:49
Здоровье

Куриное мясо - любимец ЗОЖ-сообщества, диетологов и домашних кухонь. Лёгкое, нежирное, богатое белком — что может пойти не так? Увы, всё чаще на этот "здоровый" продукт указывают пальцем онкологи. И причина вас удивит.

Чичаррон
Фото: commons.wikimedia.org by Caleidoscopic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чичаррон

Вы удваиваете риск рака, если едите это мясо чаще четырёх раз в неделю

Пока красное мясо уже давно под подозрением из-за связи с раком кишечника, курица всегда казалась нейтральной альтернативой. Но новое исследование, проведённое итальянскими учёными, резко меняет картину. Наблюдая за почти 5000 взрослыми участниками в течение почти 20 лет, исследователи обнаружили тревожную закономерность: потребление более 300 г курятины в неделю — около 4 порций — удваивает риск смерти от онкологии ЖКТ.

А если порций больше четырёх — шанс умереть от рака любого типа увеличивается на 27%.

11 диагнозов, о которых никто не предупреждал

Речь не только о желудке или кишечнике. Частое потребление мяса птицы связано с 11 видами опухолей, включая поражения:

  • печени
  • поджелудочной железы
  • желчного пузыря
  • ануса
  • прямой кишки
  • желудка
  • тонкой и толстой кишки
  • мягких тканей брюшной полости

Мужчины оказались в группе большего риска, но выводы касаются всех.

Врачи объясняют это несколькими факторами:

  • Во время жарки и запекания курятины могут образовываться канцерогенные соединения, повреждающие клетки.

  • Возможную роль играют гормоны и кормовые добавки, применяемые в птицеводстве.

  • Некоторые вещества, используемые при выращивании, могут накапливаться в мясе и проявлять долгосрочный эффект.

Уточнения

Онколо́гия - раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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