Жажда не пройдёт: неожиданный лидер среди напитков

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда мучает жажда, рука сама тянется к бутылке воды. Но, как выяснили учёные, это может быть не самый эффективный способ восстановить водный баланс. И нет, речь не о спортивных коктейлях и не об апельсиновом соке.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ газированные напитки

Вода уступила: неожиданный напиток оказался лучше в борьбе с жаждой

Исследование, проведённое в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии, удивило всех: обезжиренное молоко обошло воду в рейтинге напитков, утоляющих жажду.

Почему именно молоко

Оказывается, дело не в объёме выпитого, а в том, как организм удерживает влагу. Вода быстро проходит через пищеварительную систему, заполняет мочевой пузырь — и выводится. А вот обезжиренное молоко действует иначе.

В нём содержатся белки, углеводы, электролиты и немного жира — именно такой "коктейль" помогает задержать жидкость в организме дольше.

Итог: чувство насыщения влагой сохраняется надолго. Это особенно важно после тренировок, в жаркую погоду или при лёгком обезвоживании.

Как распределились напитки в рейтинге

По степени эффективности в утолении жажды участники показали такие результаты:

Обезжиренное молоко Глюкозо-электролитные напитки Сладкое молоко Апельсиновый сок Кола Чай Изотоники Вода Газировка Пиво Кофе

А стоит ли теперь отказываться от воды

Совсем нет. Вода — всё ещё самый здоровый и универсальный напиток: она не содержит калорий, сахара и кофеина. Но если хочется утолить жажду быстро и надолго, обезжиренное молоко — неожиданный, но научно обоснованный выбор.

Уточнения

Молоко́ - питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

