Жажда не пройдёт: неожиданный лидер среди напитков

Когда мучает жажда, рука сама тянется к бутылке воды. Но, как выяснили учёные, это может быть не самый эффективный способ восстановить водный баланс. И нет, речь не о спортивных коктейлях и не об апельсиновом соке.
Исследование, проведённое в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии, удивило всех: обезжиренное молоко обошло воду в рейтинге напитков, утоляющих жажду.
Почему именно молоко
Оказывается, дело не в объёме выпитого, а в том, как организм удерживает влагу. Вода быстро проходит через пищеварительную систему, заполняет мочевой пузырь — и выводится. А вот обезжиренное молоко действует иначе.
В нём содержатся белки, углеводы, электролиты и немного жира — именно такой "коктейль" помогает задержать жидкость в организме дольше.
Итог: чувство насыщения влагой сохраняется надолго. Это особенно важно после тренировок, в жаркую погоду или при лёгком обезвоживании.
Как распределились напитки в рейтинге
По степени эффективности в утолении жажды участники показали такие результаты:
А стоит ли теперь отказываться от воды
Совсем нет. Вода — всё ещё самый здоровый и универсальный напиток: она не содержит калорий, сахара и кофеина. Но если хочется утолить жажду быстро и надолго, обезжиренное молоко — неожиданный, но научно обоснованный выбор.
Молоко́ - питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.
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