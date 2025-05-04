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Уснуть без угрызений совести: выбираем идеальные продукты для позднего перекуса

4:04
Здоровье

Поздний перекус — это привычное дело для многих из нас. Будь то мороженое, соленые орешки или другие лакомства, мы часто ищем, чем бы перекусить перед сном. Но как это влияет на наше здоровье? Какие продукты лучше выбирать, а от каких стоит отказаться? Давайте разберемся.

Девушка ест ночью
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Девушка ест ночью

По словам доктора Бренди Закари, основательницы Академии функциональной медицины, поздний прием пищи может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Главное — правильно выбирать продукты и следить за размером порций.

Обильный ужин перед сном может привести к неприятным ощущениям: расстройству желудка, изжоге и плохому сну. Это происходит потому, что организм вместо отдыха тратит силы на переваривание пищи. В результате нарушается качество сна, а иногда даже появляется бессонница.

Кроме того, поздние перекусы могут негативно сказаться на уровне сахара в крови. Особенно это касается людей, следящих за своим здоровьем. Скачки и падения уровня глюкозы могут вызвать усталость и снижение работоспособности на следующий день.

Наконец, поздний прием пищи может повлиять на контроль веса. Вечером наш метаболизм замедляется, и организм хуже справляется с сжиганием калорий. Это может привести к набору лишнего веса и увеличению риска развития хронических заболеваний, таких как диабет и болезни сердца.

Однако не все так однозначно. Легкий и питательный перекус перед сном может быть полезен. Он помогает стабилизировать уровень сахара в крови, предотвратить голод и улучшить качество сна. Главное — выбирать правильные продукты и не переедать, пишет oloygeia.gr.

Доктор Закари рекомендует обратить внимание на продукты, богатые триптофаном, магнием и кальцием. Они способствуют улучшению сна и могут стать отличным выбором для позднего перекуса. Вот несколько примеров:

  • Орехи: небольшая горсть миндаля, грецких орехов или кешью поможет утолить голод и улучшить настроение.
  • Кислая вишня: этот фрукт содержит антиоксиданты, которые могут способствовать лучшему сну.
  • Ромашковый чай: теплая чашка этого напитка поможет расслабиться и подготовиться ко сну.
  • Йогурт: натуральный йогурт без добавок — отличный источник белка и полезных бактерий для кишечника.
  • Бананы: они богаты калием и магнием, которые способствуют расслаблению мышц.
  • Овсянка: эта каша поможет создать ощущение сытости и стабилизировать уровень сахара в крови.

Однако есть и продукты, которые лучше избегать перед сном:

  • Алкоголь: он может нарушить сон и вызвать обезвоживание.
  • Сухофрукты: они содержат много клетчатки, которая может вызвать дискомфорт в желудке.
  • Арбуз и другие водянистые фрукты: они могут привести к ночным походам в туалет.
  • Лук и помидоры: эти продукты могут вызвать изжогу и дискомфорт в желудке.
  • Энергетические напитки: они содержат кофеин, который может нарушить сон.

Чтобы поздние перекусы не мешали вашему сну и здоровью, следуйте этим рекомендациям:

  1. Не ешьте слишком поздно: старайтесь ужинать за 2-3 часа до сна. Это даст вашему организму время на переваривание пищи.
  2. Контролируйте порции: небольшой перекус — это не полноценный прием пищи. Ограничьтесь 200 калориями.
  3. Слушайте свое тело: если вы действительно голодны, перекусите чем-то полезным. Но помните, что иногда чувство голода может быть вызвано жаждой или скукой.
  4. Создайте расслабляющий ритуал: перед сном лучше заняться чем-то спокойным, например, почитать книгу или принять теплую ванну. Это поможет организму настроиться на отдых.

Уточнения

Снэ́ки или снеки (англ. snack — «лёгкая закуска») — в англоязычных странах общее название лёгких блюд, предназначенных для «перекуса» — утоления голода между основными приёмами пищи.

У́жин (от праслав. jugъ — «еда в полдень») — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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