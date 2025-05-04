Уснуть без угрызений совести: выбираем идеальные продукты для позднего перекуса

Поздний перекус — это привычное дело для многих из нас. Будь то мороженое, соленые орешки или другие лакомства, мы часто ищем, чем бы перекусить перед сном. Но как это влияет на наше здоровье? Какие продукты лучше выбирать, а от каких стоит отказаться? Давайте разберемся.
По словам доктора Бренди Закари, основательницы Академии функциональной медицины, поздний прием пищи может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Главное — правильно выбирать продукты и следить за размером порций.
Обильный ужин перед сном может привести к неприятным ощущениям: расстройству желудка, изжоге и плохому сну. Это происходит потому, что организм вместо отдыха тратит силы на переваривание пищи. В результате нарушается качество сна, а иногда даже появляется бессонница.
Кроме того, поздние перекусы могут негативно сказаться на уровне сахара в крови. Особенно это касается людей, следящих за своим здоровьем. Скачки и падения уровня глюкозы могут вызвать усталость и снижение работоспособности на следующий день.
Наконец, поздний прием пищи может повлиять на контроль веса. Вечером наш метаболизм замедляется, и организм хуже справляется с сжиганием калорий. Это может привести к набору лишнего веса и увеличению риска развития хронических заболеваний, таких как диабет и болезни сердца.
Однако не все так однозначно. Легкий и питательный перекус перед сном может быть полезен. Он помогает стабилизировать уровень сахара в крови, предотвратить голод и улучшить качество сна. Главное — выбирать правильные продукты и не переедать, пишет oloygeia.gr.
Доктор Закари рекомендует обратить внимание на продукты, богатые триптофаном, магнием и кальцием. Они способствуют улучшению сна и могут стать отличным выбором для позднего перекуса. Вот несколько примеров:
Однако есть и продукты, которые лучше избегать перед сном:
Чтобы поздние перекусы не мешали вашему сну и здоровью, следуйте этим рекомендациям:
Снэ́ки или снеки (англ. snack — «лёгкая закуска») — в англоязычных странах общее название лёгких блюд, предназначенных для «перекуса» — утоления голода между основными приёмами пищи.
У́жин (от праслав. jugъ — «еда в полдень») — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.
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