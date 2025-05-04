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Пробиотики – ваш щит: как защитить организм от последствий стресса и неправильного питания

1:32
Здоровье

Пробиотики полезны не только при приёме антибиотиков или после заражения инфекцией во время путешествия. Существует множество признаков, указывающих на то, что организму нужны полезные бактерии и дрожжи.

Витамины
Фото: commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Витамины

Например, если у вас сильное вздутие живота, необычный стул или неприятный запах, это может быть сигналом. Также пробиотики могут быть необходимы при хронических заболеваниях.

Доктор Акош Борбей, семейный врач, которого цитирует венгерское издание divany.hu, рекомендует принимать пробиотики ежедневно для поддержания здоровья. Это особенно важно из-за современного образа жизни, который включает стрессы, недостаток сна, неправильное питание и вредные привычки. Всё это мешает размножению полезных бактерий в кишечнике.

Пробиотики полезны как для профилактики, так и для лечения. В первом случае достаточно курса в несколько недель, а во втором может потребоваться до четырёх недель.

При проблемах с пищеварением, таких как вздутие, диарея или запор, пробиотики следует принимать не менее 4-6 недель. Если симптомы уменьшатся, можно постепенно снижать дозу. Однако при появлении неприятных симптомов необходимо обратиться к врачу.

При синдроме раздражённого кишечника и других проблемах с пищеварением постоянный приём пробиотиков может быть обоснован.

Уточнения

Пробио́тики — живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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