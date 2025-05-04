Кардиологи в шоке: этот продукт — тихий убийца вашего сердца

3:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для поддержания здоровья сердца важно не только правильно питаться, но и вести активный образ жизни, следить за своим самочувствием и избегать стрессов. Кардиологи предупреждают, что некоторые продукты могут нанести вред вашему сердцу, если употреблять их в больших количествах.

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Одним из таких продуктов, по мнению специалистов, является обработанное мясо. Бекон, сосиски, ветчина и другие виды мяса, которые подвергаются засолке, вялению или обработке консервантами, могут негативно сказаться на здоровье сердечно-сосудистой системы. Исследования показывают, что регулярное употребление переработанного мяса увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

1. Знайте свои показатели

Для здоровья сердца важно контролировать четыре ключевых показателя:

Холестерин . Высокий уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) может привести к образованию жировых отложений в сосудах, что затрудняет кровообращение и увеличивает риск инсульта или сердечного приступа. Идеальный уровень холестерина: общий холестерин — ниже 200 мг/дл, ЛПНП — ниже 100 мг/дл, ЛПВП — выше 60 мг/дл, триглицериды — ниже 150 мг/дл.

. Высокий уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) может привести к образованию жировых отложений в сосудах, что затрудняет кровообращение и увеличивает риск инсульта или сердечного приступа. Идеальный уровень холестерина: общий холестерин — ниже 200 мг/дл, ЛПНП — ниже 100 мг/дл, ЛПВП — выше 60 мг/дл, триглицериды — ниже 150 мг/дл. Липопротеин (А). Высокий уровень ЛП(а) в крови является независимым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, который передаётся по наследству. Идеальный уровень: менее 30 мг/дл (или <75 нмоль/л).

(А). Высокий уровень ЛП(а) в крови является независимым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, который передаётся по наследству. Идеальный уровень: менее 30 мг/дл (или <75 нмоль/л). Уровень сахара в крови натощак. Высокий уровень сахара в крови может привести к повреждению кровеносных сосудов и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Идеальный уровень: 100 мг/дл натощак. Если у вас диабет, стремитесь к уровню HbA1c менее 7%.

Высокий уровень сахара в крови может привести к повреждению кровеносных сосудов и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Идеальный уровень: 100 мг/дл натощак. Если у вас диабет, стремитесь к уровню HbA1c менее 7%. Артериальное давление. Высокое кровяное давление может повредить сосуды и привести к серьёзным проблемам с сердцем. Идеальный уровень: менее 120/80 мм рт. ст.

2. Спите достаточно

Здоровый сон важен для здоровья сердца. Исследования показывают, что недостаток сна может способствовать ожирению, повышению артериального давления и развитию диабета — факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Взрослым рекомендуется спать от 7 до 9 часов в сутки.

3. Избегайте стрессов

Стресс может привести к повышению артериального давления, воспалению и развитию диабета — всё это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Постарайтесь минимизировать источники стресса и научитесь контролировать свою реакцию на него.

3. Учитывайте свою историю здоровья

Некоторые заболевания, такие как аутоиммунные расстройства, депрессия, осложнения беременности и даже лучевая терапия, могут повысить риск развития сердечно-сосудистых проблем. Менопауза также может увеличить риск, так как снижается уровень эстрогена, который защищает сердце.

4. Будьте активны

Регулярные физические упражнения помогают поддерживать здоровье сердца. Найдите вид активности, который вам нравится, и занимайтесь им хотя бы 30 минут в день. советует oloygeia.gr.

Поддержание здоровья сердца требует комплексного подхода, включающего правильное питание, активный образ жизни, контроль показателей здоровья и управление стрессом. Следуя этим советам, вы сможете снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сохранить своё сердце здоровым на долгие годы.

Уточнения

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.



Кардиоло́гия (от др.-греч. καρδία — «сердце» и λόγος — «учение, наука») — обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека: строения и развития сердца и сосудов, их функций, а также заболеваний, включая изучение причин их возникновения, механизмов развития, клинических проявлений, вопросов диагностики, а также разработку эффективных методов их лечения и профилактики.

