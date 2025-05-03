Храп может стать первым сигналом инсульта — особенно у мужчин средних лет

Храп давно считается всего лишь бытовой проблемой, которая мешает партнёру спать. Но новое масштабное исследование австралийских учёных из Университета Флиндерс доказывает: регулярный храп может быть ранним сигналом серьёзных нарушений — в частности, артериальной гипертензии.
В крупнейшем на сегодняшний день исследовании приняли участие более 12 000 человек со всего мира. С помощью сенсоров под матрасом и домашних тонометров исследователи отслеживали храп, апноэ и показатели давления в течение девяти месяцев.
Результат: 15% участников — в основном мужчины среднего возраста с лишним весом — храпели более 20% времени сна. У этой группы значительно чаще встречалось высокое давление и неконтролируемая гипертония.
По словам доктора Бастьена Лешата, ведущего автора исследования, храп нарушает качество сна, а это само по себе усиливает риск сердечно-сосудистых заболеваний. При этом сочетание храпа и апноэ во сне удваивает опасность — по сравнению с теми, кто не храпит.
Гипертония, если её не лечить, может привести к инсульту, сердечной недостаточности, инфаркту или почечной патологии. Поэтому важность контроля давления — и выявления факторов риска, включая храп — невозможно переоценить.
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избегайте курения, алкоголя и снотворных препаратов
Также рекомендуется обратиться к терапевту, если храп сопровождается плохим самочувствием, дневной сонливостью и нарушениями дыхания во сне.
По мнению авторов, теперь нужно изучить, можно ли снизить давление и риски, воздействуя на храп с помощью терапии. Полученные данные уже изменяют подход к диагностике сна и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает MedPulse.
Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
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