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Препараты, меняющие вес и судьбы: ВОЗ готова одобрить лечение ожирения таблетками

Здоровье

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовит историческое решение — впервые официально рекомендовать препараты для снижения веса в лечении ожирения у взрослых. Это означает серьёзный пересмотр прежней стратегии, направленной на борьбу с глобальной эпидемией избыточного веса.

ВОЗ
Фото: commons.wikimedia.org by Thorkild Tylleskar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ВОЗ

Что изменится

Согласно утечке служебной записки, организация также планирует выступить за расширение доступа к таким лекарствам в странах с низким и средним уровнем дохода. Сегодня на них приходится около 70% всех случаев ожирения, а общее число затронутых превышает миллиард человек.

О каких препаратах речь

В центре внимания — препараты на основе агонистов рецепторов GLP-1, такие как Wegovy (Novo Nordisk) и Zepbound (Eli Lilly). Эти средства имитируют гормон, регулирующий аппетит и пищеварение, вызывая ощущение насыщения и способствуя потере 15-20% массы тела. Но цена высока — более 750 фунтов (около $1000) в месяц, и курсы могут длиться пожизненно.

ВОЗ пока не комментирует решение, но официальная публикация рекомендаций ожидается в августе. Отдельно разрабатываются рекомендации и для подростков.

Попадут ли препараты в список жизненно важных

На следующей неделе эксперты ВОЗ обсудят включение этих препаратов в список жизненно необходимых лекарств, наряду с препаратами от диабета 2 типа. Такой шаг может ускорить доступ к лечению в бедных странах — как это произошло с антиретровирусной терапией в 2002 году.

В 2023 году в такой список их не включили из-за нехватки долгосрочных данных. Теперь же, судя по новому документу, поддержка нарастает — несмотря на обеспокоенность стоимостью и необходимостью дополнительных исследований по экономической эффективности в разных странах.

Грядут дженерики

Снижение цен может наступить уже скоро. У одного из основных действующих веществ — семаглутида (в составе Wegovy) — в ближайшее время истекает патент в ряде стран. Это откроет путь для дешёвых аналогов, которые уже готовят несколько компаний. А вот лираглутид - активный компонент предыдущего поколения препаратов — уже доступен в виде недорогих дженериков в США и ЕС.

ВОЗ предлагает использовать механизмы вроде дифференцированных цен и совместных закупок, чтобы ускорить доступность этих лекарств во всём мире.

Уточнения

Всеми́рная организа́ция здравоохране́ния (акрон. ВОЗ, англ. World Health Organization WHO) — специализированное учреждение, самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединённых Наций специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов, основная функция которой состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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