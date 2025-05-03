Брокколи отдыхает: ростки, которые в 100 раз активнее в защите от рака

Представьте себе продукт, который в 100 раз мощнее своего "взрослого" аналога по антираковым свойствам, и при этом его можно вырастить на подоконнике за пару дней. По словам гастроэнтеролога и автора бестселлеров доктора Уилла Булсивица, это реальность — и имя этому суперфуду уже известно: проростки.
В подкасте Zoe Science and Nutrition доктор Булсивиц объяснил, что процесс проращивания активирует скрытый потенциал семени:
"Когда мы замачиваем семена и они начинают прорастать, запускается стремительный рост клетчатки, белка, витаминов и фитохимических веществ. Проросток — это уже почти растение, и в нём активируется микробиом", — сообщил эксперт.
Особое внимание он уделил проросткам брокколи, содержащим в 50-100 раз больше сульфорафана, чем в зрелом овоще. Это вещество известно своей способностью подавлять рост раковых клеток.
В исследовании 2019 года мужчинам с раком простаты давали в течение года брокколи-суп. У части участников суп был обогащён глюкорафанином — веществом, которое в организме превращается в сульфорафан. Результаты показали: у тех, кто ел суп с высоким содержанием глюкорафанина, рак прогрессировал медленнее. Учёные сделали вывод, что такие добавки способны замедлить рост опухоли.
Всё просто: засыпьте семена (например, брокколи, чечевицы или маша) в банку, залейте водой и оставьте на ночь. Утром воду слейте, банку накройте марлей или крышкой с отверстиями, и ополосните семена. Далее их нужно промывать 1 раз в день и хранить банку под углом. Через несколько дней появятся первые ростки.
Вот список полезных и вкусных проростков:
брокколи
маш (зелёные бобы)
нут
люцерна
капуста кейл
зелёный горошек
свёкла
Добавляйте их в салаты, смузи или просто ешьте отдельно — и вы получите максимально насыщенный по пользе продукт, сообщает MedPulse.
Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
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