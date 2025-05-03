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Миллиард человек страдают и не догадываются: чего не хватает их организму

1:59
Здоровье

Дефицит витамина D — один из самых распространённых, но часто игнорируемых факторов риска для здоровья. Он может проявляться по-разному: от сухости кожи и выпадения волос до постоянной усталости и нарушений сна. По словам заведующей российским центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольги Чирковой, правильное питание и солнце — ключ к решению проблемы.

Девушка грустит
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Девушка грустит

Симптомы, которые сложно связать

Недостаток витамина D не всегда очевиден. У человека могут возникать боли в мышцах, раздражительность, тревожность, бессонница, а также общее чувство истощения. Часто такие жалобы не вызывают подозрений, пока не появятся более серьёзные нарушения, включая остеопороз.

Где взять витамин D

Солнце — основной источник витамина D. Но если вы живёте севернее 43-й широты (примерно уровень Сочи), солнечных лучей в течение года может быть недостаточно. Ситуацию усугубляют тёмная одежда, смуглая кожа, редкое пребывание на улице и даже солнцезащитный крем.

Что поможет восполнить дефицит

Ольга Чиркова рекомендует включить в рацион продукты, богатые витамином D:

  • жирные сорта рыбы (лосось, скумбрия, тунец)

  • яичные желтки

  • сливочное масло

  • твёрдый сыр

  • сметану

Эти продукты помогают поддерживать баланс, особенно в холодное и пасмурное время года.

Масштабы проблемы

По оценкам специалистов, более миллиарда человек во всём мире страдают от нехватки витамина D. Причины — низкое поступление с пищей, плохое усвоение, недостаток солнечного света и даже повышенный расход из-за стресса или болезней. Поэтому регулярное пребывание на солнце и сбалансированное питание становятся не просто полезной привычкой, а профилактикой серьёзных нарушений.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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