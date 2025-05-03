ВПЧ под прицелом: в Казахстане вводят доступную вакцинацию для всех

В Казахстане вводят ещё один вид прививки — теперь против вируса папилломы человека (ВПЧ) смогут вакцинироваться не только девочки, но и мальчики. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
В Министерстве рассматривают возможность введения платной вакцинации от ВПЧ для всех желающих — независимо от пола и возраста. Это решение связано с широкой распространённостью вируса и рисками, которые он несёт не только женщинам.
Вирус папилломы человека (ВПЧ) — один из самых распространённых вирусов, передающихся половым путём. Известно более 100 его разновидностей. Некоторые из них могут вызывать серьёзные заболевания, включая рак шейки матки и другие онкологические патологии.
С сентября 2023 года в Казахстане уже проводится добровольная вакцинация для девочек 11 лет. Она направлена на профилактику рака шейки матки. Теперь власти планируют расширить охват вакцинации — чтобы лучше защитить население и снизить распространение вируса в целом.
Папилломавирусы человека (ПВЧ), или вирусы папилломы человека (ВПЧ, англ. human papillomavirus, HPV) — группа вирусов из семейства папилломавирусов, включающая 27 видов из 5 родов (Alphapapillomavirus, Betapapillomavirus, Gammapapillomavirus, Mupapillomavirus и Nupapillomavirus) и более 170 типов (штаммов).
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