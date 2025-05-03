Скромный, зелёный, мощный: продукт, который укрепляет иммунитет и защищает от рака

С приходом тёплых месяцев на рынках появляется он — скромный, но незаменимый салат. Его охотно выращивают в огородах, добавляют в свежие блюда и… всё ещё недооценивают. А зря! Ведь этот листовой овощ — мощное оружие против ряда онкологических заболеваний.
В Венгрии салат появился ещё в XVII веке и с тех пор не теряет своей популярности. Он занимает важное место в рационе, особенно весной, когда организм особенно нуждается в восстановлении после зимы. Но, как показывает практика, салат — это не просто гарнир, а настоящее природное лекарство.
Важно: чтобы улучшить усвоение витамина A, добавьте к салату немного масла — так жирорастворимые витамины лучше "раскроются".
Есть и неожиданный вариант — суп из салата. Правда, вкус на любителя: после термообработки листья становятся тягучими и "резиновыми". Это блюдо для смелых гастроэнтузиастов, но, возможно, именно вам оно придётся по душе.
Добавляя салат в повседневное меню, вы не просто украшаете тарелку — вы инвестируете в здоровье. Особенно если есть риски или наследственная предрасположенность к онкологии. И пусть в этот раз побеждает не таблетка, а зелёный лист!
Салат или Латук (лат. Lactuca) — род растений семейства Астровые.
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