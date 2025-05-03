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Скромный, зелёный, мощный: продукт, который укрепляет иммунитет и защищает от рака

2:03
Здоровье

С приходом тёплых месяцев на рынках появляется он — скромный, но незаменимый салат. Его охотно выращивают в огородах, добавляют в свежие блюда и… всё ещё недооценивают. А зря! Ведь этот листовой овощ — мощное оружие против ряда онкологических заболеваний.

Зелёный салат
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зелёный салат

История и популярность в Венгрии

В Венгрии салат появился ещё в XVII веке и с тех пор не теряет своей популярности. Он занимает важное место в рационе, особенно весной, когда организм особенно нуждается в восстановлении после зимы. Но, как показывает практика, салат — это не просто гарнир, а настоящее природное лекарство.

Чем он так полезен

  • Свежие листья салата содержат фитоэстрогены - природные вещества, которые, по мнению учёных, замедляют развитие рака молочной железы.

Но на этом список заслуг не заканчивается

  • Лютеин и бета-каротин борются с опухолями толстой кишки.
  • Витамины A, K, C, B1, B2, B6 поддерживают иммунитет и обновление клеток.
  • Минералы железо, калий, кальций, фосфор укрепляют сосуды, кости и мышцы.

Важно: чтобы улучшить усвоение витамина A, добавьте к салату немного масла — так жирорастворимые витамины лучше "раскроются".

А салатный суп — это вообще законно

Есть и неожиданный вариант — суп из салата. Правда, вкус на любителя: после термообработки листья становятся тягучими и "резиновыми". Это блюдо для смелых гастроэнтузиастов, но, возможно, именно вам оно придётся по душе.

Заключение: зелень на вашей стороне

Добавляя салат в повседневное меню, вы не просто украшаете тарелку — вы инвестируете в здоровье. Особенно если есть риски или наследственная предрасположенность к онкологии. И пусть в этот раз побеждает не таблетка, а зелёный лист!

Уточнения

Салат или Латук (лат. Lactuca) — род растений семейства Астровые.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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