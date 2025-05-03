Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Порты бьют тревогу: тарифы Трампа угрожают миллионам рабочих мест
Модный тренд — натуральные брови! Рассказываем, как их отрастить и красиво оформить
Что вы храните на балконе? Этот список вас неприятно удивит
Инвесторы готовы вложить миллиарды: как БПЛА меняют российскую экономику
Спят, мурлычут и не шкодят — кого выбирают те, кто не хочет проблем
Проблемы с GPS в Чёрном море: что скрывает новая магнитная навигация
Милые, но не всеядные: чем действительно угощать белку, чтобы не навредить
Ретро-вагон с корсиканской кухней: необычный ресторан над рельсами Парижа
Идеальное время для посадки базилика: уловки для успешного урожая

Суставы просят этого белка: "чинит" изнутри и избавляет от скованности

2:18
Здоровье

Артроз — это хроническое заболевание, которое разрушает хрящевую ткань и постепенно ухудшает работу суставов. Особенно часто страдают колени: они испытывают постоянную нагрузку и с возрастом теряют защитную прослойку между костями. Это приводит к трению, воспалениям и боли. Но учёные выяснили: определённые продукты и добавки могут реально замедлить развитие болезни и облегчить симптомы.

Больное колено
Фото: Freepik by jcomp
Больное колено

Что происходит с суставом

На ранних стадиях артроз почти не беспокоит. Но со временем хрящ становится шероховатым, а пространство между костями уменьшается. В итоге появляется риск костных наростов и болезненного трения. Особенно часто артроз колена наблюдается у людей старше 50 лет, хотя встречается и у молодёжи.

Коллаген: питание для суставов

Один из ключевых элементов в профилактике и поддержке суставов — коллаген, особенно типа II. Это структурный белок, который укрепляет связки, хрящи и ткани. Согласно исследованию, опубликованному в Current Medical Research and Opinion, ежедневный приём гидролизованного коллагена в течение 12 недель помог участникам с артрозом колена уменьшить боль, скованность и улучшить подвижность.

Учёные объясняют эффект способностью коллагена восстанавливать хрящ, снижать воспаление и активировать выработку новых белков в соединительной ткани.

Простое движение от боли

Физиотерапевт Major Movement предложил лёгкое упражнение для колена, которое можно выполнять дома. Сядьте, обхватите больную ногу противоположным предплечьем, прижмите к груди, а вторую руку положите на бедро. После этого несколько раз плавно выпрямите и согните голень. Это движение улучшает подвижность сустава и естественным образом его "смазывает".

Что ещё поможет

Кроме упражнений, важно скорректировать питание. Диета с упором на противовоспалительные продукты, богатые коллагеном, витаминами и минералами, способствует поддержанию суставов в рабочем состоянии. Чем раньше начать — тем выше шанс избежать осложнений.

Уточнения

Коллаге́н - гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Сейчас читают
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Авто
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться Аудио 
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Красота и стиль
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию Аудио 
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Домашние животные
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Не дача, а минное поле: забор не тот, куст не там, тишина не вовремя — штрафы сыплются за всё
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы
Паутинный клещ уйдет: самые эффективные народные средства борьбы с вредителем
Паутинный клещ уйдет: самые эффективные народные средства борьбы с вредителем
Последние материалы
Суставы просят этого белка: "чинит" изнутри и избавляет от скованности
Инвесторы готовы вложить миллиарды: как БПЛА меняют российскую экономику
Спят, мурлычут и не шкодят — кого выбирают те, кто не хочет проблем
Проблемы с GPS в Чёрном море: что скрывает новая магнитная навигация
Милые, но не всеядные: чем действительно угощать белку, чтобы не навредить
Ретро-вагон с корсиканской кухней: необычный ресторан над рельсами Парижа
Идеальное время для посадки базилика: уловки для успешного урожая
Маленький пробег, большой обман: чем опасны почти новые авто на вторичке
Комары не пройдут: как установить москитную сетку без единого шурупа
Талант как у Ямала рождается раз в пятьдесят лет: как футболист поразил фанатов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.