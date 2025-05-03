Суставы просят этого белка: "чинит" изнутри и избавляет от скованности

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Артроз — это хроническое заболевание, которое разрушает хрящевую ткань и постепенно ухудшает работу суставов. Особенно часто страдают колени: они испытывают постоянную нагрузку и с возрастом теряют защитную прослойку между костями. Это приводит к трению, воспалениям и боли. Но учёные выяснили: определённые продукты и добавки могут реально замедлить развитие болезни и облегчить симптомы.

Фото: Freepik by jcomp Больное колено

Что происходит с суставом

На ранних стадиях артроз почти не беспокоит. Но со временем хрящ становится шероховатым, а пространство между костями уменьшается. В итоге появляется риск костных наростов и болезненного трения. Особенно часто артроз колена наблюдается у людей старше 50 лет, хотя встречается и у молодёжи.

Коллаген: питание для суставов

Один из ключевых элементов в профилактике и поддержке суставов — коллаген, особенно типа II. Это структурный белок, который укрепляет связки, хрящи и ткани. Согласно исследованию, опубликованному в Current Medical Research and Opinion, ежедневный приём гидролизованного коллагена в течение 12 недель помог участникам с артрозом колена уменьшить боль, скованность и улучшить подвижность.

Учёные объясняют эффект способностью коллагена восстанавливать хрящ, снижать воспаление и активировать выработку новых белков в соединительной ткани.

Простое движение от боли

Физиотерапевт Major Movement предложил лёгкое упражнение для колена, которое можно выполнять дома. Сядьте, обхватите больную ногу противоположным предплечьем, прижмите к груди, а вторую руку положите на бедро. После этого несколько раз плавно выпрямите и согните голень. Это движение улучшает подвижность сустава и естественным образом его "смазывает".

Что ещё поможет

Кроме упражнений, важно скорректировать питание. Диета с упором на противовоспалительные продукты, богатые коллагеном, витаминами и минералами, способствует поддержанию суставов в рабочем состоянии. Чем раньше начать — тем выше шанс избежать осложнений.

Уточнения

Коллаге́н - гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.

