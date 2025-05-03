Популярную пасту Colgate сняли с продажи: зафиксированы опасные побочные эффекты

Национальное агентство по надзору за здравоохранением Бразилии (Anvisa) повторно запретило продажу зубной пасты Colgate Total Clean Mint. Мера вступила в силу 30 апреля после того, как сама компания Colgate отозвала апелляцию, поданную ранее для приостановки запрета.
Изначально продукция была снята с продажи в конце марта из-за множества жалоб от потребителей, столкнувшихся с побочными эффектами.
Пользователи зубной пасты жаловались на:
По словам Anvisa, симптомы негативно сказались на качестве жизни и в ряде случаев даже привели к медицинским расходам. В соцсетях пользователи массово делились опытом аллергических реакций и неприятных ощущений.
Под запрет попадает:
Также возможно изъятие продукта из оборота и отзыв у потребителей. Colgate была официально уведомлена о необходимости разъяснить меры, которые компания предпринимает, и как покупатели могут идентифицировать запрещённую партию продукции.
Компания подтвердила отзыв апелляции 29 апреля 2025 года, подчеркнув, что продолжает сотрудничество с Anvisa. Colgate заявила о своей уверенности в безопасности и качестве зубной пасты, утверждая, что продукт соответствует действующим нормативным требованиям.
"Colgate подтверждает безопасность Colgate Total Clean Mint и остается открытой к диалогу через официальный канал обслуживания клиентов", — говорится в заявлении.
Этот случай — напоминание о том, что даже привычные и проверенные бренды могут столкнуться с производственными или химическими отклонениями, влияющими на здоровье потребителей. Anvisa призывает не использовать продукт до завершения расследования.
Ситуация с Colgate Total Clean Mint напоминает: даже самый узнаваемый бренд не застрахован от ошибок. Чтобы обезопасить себя и близких, стоит внимательно следить за новостями от регуляторов, обращать внимание на сигналы от организма и не игнорировать даже незначительный дискомфорт. Иногда обычная зубная паста может обернуться серьёзной проблемой — лучше перестраховаться, чем потом лечить последствия.
Зубна́я паста — гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.
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