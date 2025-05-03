Популярную пасту Colgate сняли с продажи: зафиксированы опасные побочные эффекты

3:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Национальное агентство по надзору за здравоохранением Бразилии (Anvisa) повторно запретило продажу зубной пасты Colgate Total Clean Mint. Мера вступила в силу 30 апреля после того, как сама компания Colgate отозвала апелляцию, поданную ранее для приостановки запрета.

Фото: Flickr by Slipp D. Thompson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Зубная паста

Изначально продукция была снята с продажи в конце марта из-за множества жалоб от потребителей, столкнувшихся с побочными эффектами.

Какие побочные эффекты были зафиксированы?

Пользователи зубной пасты жаловались на:

Язвы и поражения слизистой рта.

Жжение и покалывание.

Воспаление и отёки дёсен.

Отёк губ.

Болезненные ощущения во время чистки зубов.

По словам Anvisa, симптомы негативно сказались на качестве жизни и в ряде случаев даже привели к медицинским расходам. В соцсетях пользователи массово делились опытом аллергических реакций и неприятных ощущений.

Что означает запрет?

Под запрет попадает:

Хранение.

Распространение.

Продажа.

Реклама.

Использование.

Производство.

Импорт.

Также возможно изъятие продукта из оборота и отзыв у потребителей. Colgate была официально уведомлена о необходимости разъяснить меры, которые компания предпринимает, и как покупатели могут идентифицировать запрещённую партию продукции.

Что говорит сама Colgate?

Компания подтвердила отзыв апелляции 29 апреля 2025 года, подчеркнув, что продолжает сотрудничество с Anvisa. Colgate заявила о своей уверенности в безопасности и качестве зубной пасты, утверждая, что продукт соответствует действующим нормативным требованиям.

"Colgate подтверждает безопасность Colgate Total Clean Mint и остается открытой к диалогу через официальный канал обслуживания клиентов", — говорится в заявлении.

Почему это важно

Этот случай — напоминание о том, что даже привычные и проверенные бренды могут столкнуться с производственными или химическими отклонениями, влияющими на здоровье потребителей. Anvisa призывает не использовать продукт до завершения расследования.

Что делать покупателям

Проверьте, не используете ли вы Colgate Total Clean Mint.

При наличии симптомов — прекратите использование и обратитесь к стоматологу.

Сообщите о проблеме через официальные каналы Colgate или органы по защите прав потребителей.

Ситуация с Colgate Total Clean Mint напоминает: даже самый узнаваемый бренд не застрахован от ошибок. Чтобы обезопасить себя и близких, стоит внимательно следить за новостями от регуляторов, обращать внимание на сигналы от организма и не игнорировать даже незначительный дискомфорт. Иногда обычная зубная паста может обернуться серьёзной проблемой — лучше перестраховаться, чем потом лечить последствия.

Уточнения

Зубна́я паста — гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.

