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Популярную пасту Colgate сняли с продажи: зафиксированы опасные побочные эффекты

3:06
Здоровье

Национальное агентство по надзору за здравоохранением Бразилии (Anvisa) повторно запретило продажу зубной пасты Colgate Total Clean Mint. Мера вступила в силу 30 апреля после того, как сама компания Colgate отозвала апелляцию, поданную ранее для приостановки запрета.

Зубная паста
Фото: Flickr by Slipp D. Thompson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зубная паста

Изначально продукция была снята с продажи в конце марта из-за множества жалоб от потребителей, столкнувшихся с побочными эффектами.

Какие побочные эффекты были зафиксированы?

Пользователи зубной пасты жаловались на:

  • Язвы и поражения слизистой рта.
  • Жжение и покалывание.
  • Воспаление и отёки дёсен.
  • Отёк губ.
  • Болезненные ощущения во время чистки зубов.

По словам Anvisa, симптомы негативно сказались на качестве жизни и в ряде случаев даже привели к медицинским расходам. В соцсетях пользователи массово делились опытом аллергических реакций и неприятных ощущений.

Что означает запрет?

Под запрет попадает:

  • Хранение.
  • Распространение.
  • Продажа.
  • Реклама.
  • Использование.
  • Производство.
  • Импорт.

Также возможно изъятие продукта из оборота и отзыв у потребителей. Colgate была официально уведомлена о необходимости разъяснить меры, которые компания предпринимает, и как покупатели могут идентифицировать запрещённую партию продукции.

Что говорит сама Colgate?

Компания подтвердила отзыв апелляции 29 апреля 2025 года, подчеркнув, что продолжает сотрудничество с Anvisa. Colgate заявила о своей уверенности в безопасности и качестве зубной пасты, утверждая, что продукт соответствует действующим нормативным требованиям.

"Colgate подтверждает безопасность Colgate Total Clean Mint и остается открытой к диалогу через официальный канал обслуживания клиентов", — говорится в заявлении.

Почему это важно

Этот случай — напоминание о том, что даже привычные и проверенные бренды могут столкнуться с производственными или химическими отклонениями, влияющими на здоровье потребителей. Anvisa призывает не использовать продукт до завершения расследования.

Что делать покупателям

  • Проверьте, не используете ли вы Colgate Total Clean Mint.
  • При наличии симптомов — прекратите использование и обратитесь к стоматологу.
  • Сообщите о проблеме через официальные каналы Colgate или органы по защите прав потребителей.

Ситуация с Colgate Total Clean Mint напоминает: даже самый узнаваемый бренд не застрахован от ошибок. Чтобы обезопасить себя и близких, стоит внимательно следить за новостями от регуляторов, обращать внимание на сигналы от организма и не игнорировать даже незначительный дискомфорт. Иногда обычная зубная паста может обернуться серьёзной проблемой — лучше перестраховаться, чем потом лечить последствия.

Уточнения

Зубна́я паста — гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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