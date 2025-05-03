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Туалет подскажет раньше анализов: что частота стула говорит о вашем здоровье

1:59
Здоровье

Регулярность стула — не просто вопрос комфорта. По мнению учёных, она напрямую влияет на здоровье внутренних органов, в том числе почек, и даже на риск хронических заболеваний. Новое исследование американских учёных показало: как часто человек ходит в туалет, связано с работой микробиома и накоплением токсинов в крови.

Понос
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Понос

Что изучали

В исследовании приняли участие более 1400 здоровых взрослых. Все они прошли опрос по питанию, физической активности, психоэмоциональному состоянию и особенностям пищеварения. Также у них взяли образцы крови и кала, чтобы оценить состояние кишечной флоры и проверить уровень токсинов в организме.

Участников разделили на четыре группы по частоте стула:

  • ≤ 2 раза в неделю - запор

  • 3-6 раз в неделю - низкая норма

  • 1-3 раза в день - высокая норма

  • ≥ 4 раз в день - диарея

Когда ритм нарушен

Запор сопровождался дисбалансом микробиоты и накоплением токсинов в крови. Это особенно опасно для почек и может повышать риск хронических заболеваний. Диарея, в свою очередь, также несёт риски: она ведёт к обеднению микробиоты, воспалениям в кишечнике и росту вероятности сердечно-сосудистых и воспалительных болезней.

Оптимальный вариант

Идеальной частотой специалисты называют один-три раза в день. Люди с таким ритмом обладают более здоровыми показателями обмена веществ и работы почек.

Что помогает нормализовать стул

Учёные из журнала Cell Reports Medicine подчёркивают: важно не игнорировать даже "бытовые" сигналы организма. Простые изменения — увеличение доли овощей и фруктов в рационе, достаточное питьё и активность — могут значительно улучшить частоту стула и тем самым снизить системное воспаление и токсическую нагрузку на органы.

Уточнения

Микрофло́ра (Микробио́та) — множество микроорганизмов (бактерий, архей или низших эукариотов), присутствующих в определённой среде (или образце).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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