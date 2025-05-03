Туалет подскажет раньше анализов: что частота стула говорит о вашем здоровье

Регулярность стула — не просто вопрос комфорта. По мнению учёных, она напрямую влияет на здоровье внутренних органов, в том числе почек, и даже на риск хронических заболеваний. Новое исследование американских учёных показало: как часто человек ходит в туалет, связано с работой микробиома и накоплением токсинов в крови.
В исследовании приняли участие более 1400 здоровых взрослых. Все они прошли опрос по питанию, физической активности, психоэмоциональному состоянию и особенностям пищеварения. Также у них взяли образцы крови и кала, чтобы оценить состояние кишечной флоры и проверить уровень токсинов в организме.
Участников разделили на четыре группы по частоте стула:
≤ 2 раза в неделю - запор
3-6 раз в неделю - низкая норма
1-3 раза в день - высокая норма
≥ 4 раз в день - диарея
Запор сопровождался дисбалансом микробиоты и накоплением токсинов в крови. Это особенно опасно для почек и может повышать риск хронических заболеваний. Диарея, в свою очередь, также несёт риски: она ведёт к обеднению микробиоты, воспалениям в кишечнике и росту вероятности сердечно-сосудистых и воспалительных болезней.
Идеальной частотой специалисты называют один-три раза в день. Люди с таким ритмом обладают более здоровыми показателями обмена веществ и работы почек.
Учёные из журнала Cell Reports Medicine подчёркивают: важно не игнорировать даже "бытовые" сигналы организма. Простые изменения — увеличение доли овощей и фруктов в рационе, достаточное питьё и активность — могут значительно улучшить частоту стула и тем самым снизить системное воспаление и токсическую нагрузку на органы.
Микрофло́ра (Микробио́та) — множество микроорганизмов (бактерий, архей или низших эукариотов), присутствующих в определённой среде (или образце).
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