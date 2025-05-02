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100-летние чаще всего имели эту группу крови: что о ней узнали в лабораториях

2:34
Здоровье

Можно ли предсказать, как долго проживёт человек, заглянув в его кровь? Новое исследование предполагает: у обладателей группы крови B (третья группа) может быть особое преимущество — они стареют медленнее. И хотя здоровый образ жизни остаётся важнейшим фактором, наука всё активнее изучает, как наследственные характеристики влияют на темпы старения.

Анемия в клетках крови
Фото: Own work by Jlabanimation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анемия в клетках крови

Не только для переливаний

Группы крови важны не только при экстренных ситуациях, но и как потенциальный маркер для предсказания болезней. Уже известно, что они влияют на склонность к инфекциям и хроническим заболеваниям. Теперь внимание исследователей переключилось на связь с долголетием.

Долгожители и группа B

Японские учёные обнаружили интересную закономерность: среди людей, перешагнувших 100-летний рубеж, чаще встречается группа крови B. По их мнению, это может быть неслучайно — и стоит глубже изучить, какие биологические механизмы за этим стоят.

Что особенного в B

По одной из гипотез, у людей с этой группой крови лучше работают системы клеточного восстановления. Кроме того, их организм способен эффективнее справляться с метаболическим стрессом — что особенно важно в пожилом возрасте.

Антиген B, присутствующий в их эритроцитах, и антитела к антигену A делают носителей этой группы уникальными — их всего около 10% населения Земли. Именно этот антиген, как предполагается, может играть роль в замедлении старения.

Старение и уровень белков в крови

Исследования показывают, что с возрастом в крови меняется уровень множества белков. По словам Тони Висс-Корея из Стэнфордского центра по изучению болезни Альцгеймера, треть этих белков непосредственно связана с процессами старения. Учёные предполагают, что именно их колебания могут ускорять или замедлять старение организма.

А как же группа 0

Нельзя обойти стороной и другую группу. Носители 0-ой группы, как показали отдельные исследования, реже страдают от ишемической болезни сердца и сосудистых катастроф. А это — ещё один фактор, способствующий долгой и активной жизни.

Но несмотря на все открытия, медики подчёркивают: важнейшим условием долголетия остаются здоровые привычки, физическая активность и сбалансированное питание, сообщает MedPulse.

Уточнения

Ген (др.-греч. γένος - род) — в классической генетике — наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма, и который является структурной и функциональной единицей наследственности.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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